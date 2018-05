Affiche Nacht van de Superheroes compleet 03 mei 2018

Het programma voor de elfde editie van de Nacht van de Superheroes staat volledig vast. In de feesttent op de Sint-Denijsplaats is vrijdag 6 juli dit keer Bulls on Parade de headliner. "Ze zijn één van de beste coverbands van de Amerikaanse band 'Rage Against the Machine'", aldus Luigi Bossut van de Superheroes. "In het voorprogramma treedt met Crunch lokaal talent op. Voor de afperparty zorgen 2kg Hoofdvlees en dj Snes. Vorig jaar konden we weer spreken van een geslaagde editie met meer dan 1.000 feestgangers." (DBEW)