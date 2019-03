ACV-dienstencentrum eind maart definitief dicht Erik De Block

08 maart 2019

16u52 2 Wervik Eind deze maand gaat het ACV-dienstencentrum op de Steenakker dicht. De leden van het Algemeen Christelijk Vakverbond kunnen na de sluiting terecht in de kantoren in Menen, Wevelgem of Ieper.

“ACV West-Vlaanderen hertekent de dienstverlening”, zegt provinciaal voorzitter Wim David. “Om de kwaliteit op een hoog peil te houden en zelfs nog te verhogen, hebben we ervoor gekozen grotere kantoren uit te bouwen. Daardoor zijn er tijdens de openingsuren meer dan voldoende loketten open om de wachttijd kort te houden en zijn er ook vaker experts in verschillende thema’s, zoals loopbaandienstverlening of arbeidscontracten, beschikbaar. Het nadeel van deze oefening is dat we besloten hebben het ACV-dienstencentrum Wervik vanaf april definitief te sluiten. Het ACV-dienstencentrum op de Grote Markt in Menen is vlot bereikbaar, heeft veel parkeermogelijkheden in de buurt en mensen kunnen er vanaf april ook op dinsdagnamiddag op afspraak terecht.”

Je zult in Wervik wel nog documenten voor het ACV kunnen deponeren in een brievenbus. Die brievenbus verhuist echter wel van de Steenakker naar het kantoor van de CM in het begin van de Molenstraat.