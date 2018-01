Actualiteitscabaret in Forum 25 januari 2018

Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van vtb Kultuur Wervik brengt cabaretier Karel Declercq vrijdagavond om 20 uur in het GC Forum zijn nieuwste show 'Brave Little Belgium'. In dat actualiteitscabaret zal het onder meer ludiek en spitant gaan over de rage rond de Rode Duivels, GAS-boetes en stroompannes, de verkiezingen, de liefde tussen Elio Di Rupo en Bart De Wever.





Heel wat bekende namen komen tijdens deze hilarische avond aan bod. Van koning Filip, premier Charles Michel en Puigdemont tot ministers Kris Peeters, Maggie De Block, Tom Boonen en zelfs Zwarte Piet. Ook enkele plaatselijke figuren passeren de revue. Karel Declercq uit Izegem brengt al sedert 1991 elk jaar een komisch jaaroverzicht. Tickets kosten tien euro. (DBEW)