Aanvraag voor bouw derde kippenstal 24 mei 2018

Brecht Verstraete uit Kruiseke heeft bij het stadsbestuur van Wervik een aanvraag ingediend voor de bouw van een derde stal voor nog eens 45.000 slachtkippen. Er zijn momenteel twee stallen met daarin plaats voor 85.000 kippen.





"De uitbreiding is noodzakelijkom rendable te zijn",zegt de zaakvoerder.





De stad Wervik organiseert zoals wettelijk bepaald een openbaar onderzoek dat dertig dagen duurt. In die periode kunnen bezwaarschriften en opmerkingen worden ingediend. Dat is officieel gisteren begonnen. Later moet het schepencollege een advies geven. Het is uiteindelijk de deputatie die beslist over het afleveren van een milieuvergunning.





De omwonenden klagen vooral over geurhinder van het pluimveebedrijf op een gewezen boerderij in de Oude Beselarestraat. Ze stelden advocaat Bram Vandromme uit Kortrijk als hun raadsman aan. Hij diende namens de omwonenden bij de stad Wervik een aanvraag in voor het bijstellen van de bijzondere voorwaarden. De gemeente gaf daarop een positief antwoord. De provincie zal dus vragenom alle door de klagers voorgestelde voorwaarden ook op te leggen. De omwonenden beschouwen dit alvast als een stap in de goede richting. (DBEW)