Aanvraag verkaveling 'Kijk & Bouw' geweigerd 12 februari 2018

Het schepencollege heeft een aanvraag van 'Kijk & Bouw' uit Menen voor de ontwikkeling van een verkaveling van zeven percelen in de Motestraat geweigerd. "De breedte van de toegangsweg naar die verkaveling vinden we te smal", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). "Er was daarover ook een negatief advies van de brandweer. De rijbaan moet een breedte van zes meter hebben." (DBEW)