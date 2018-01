Aanleg garageweg start in februari 19 januari 2018

Achteraan de rijwoningen van de Kruisekestraat in Wervik, in het deel tussen de IJzerwegstraat tot ongeveer bakkerij Collie, komt er een garageweg.





En de bestaande garageweg in de Sint-Jansstraat, achteraan de woningen van de Speldenstraat, wordt heraangelegd. Er komt ook een betere afvoer van het regenwaterafvoer. De werken starten volgende maand. Aannemer is Cardoen uit Zandvoorde. Hij begint eerst in de Kruisekestraat. De kostprijs bedraagt 321.261,05 euro, BTW inbegrepen.





"We hechten er belang aan om de parkeerdruk in onze stad te verminderen", zegt schepen van Openbare Werken Belinda Beauprez (N-VA). "Garagewegen zijn daar goed voor. Temeer omdat de auto niet meer op straat moet staan en de waarde van de woning zal stijgen als er achteraan een garage kan worden gebouwd", zegt Beauprez. (DBEW)