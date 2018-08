Aanhangwagen met 600 kilo duivenvoer slingert van A19 07 augustus 2018

Een 50-jarige man uit Boezinge deed gisteravond rond acht uur de schrik van zijn leven op. "Ik reed aan een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur op de A19 in de richting van Kortrijk toen in Geluwe plots mijn aanhangwagen begon te slingeren", vertelt de bestuurder. "Uit alle macht probeerde ik mijn wagen onder controle te houden, maar dat lukte niet. Ik slaagde er wel in om niet in de gracht terecht te komen, daar ben ik blij om." De Citroën Berlingo van de Boezingenaar ramde nog een verkeersbord in de groene berm naast de pechstrook en kwam ietwat eigenaardig tot stilstand. De aanhangwagen, geladen met zowat 600 kilogram duivenvoer, kantelde. De bestuurder bleef ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder. (VHS/