95 procent van personeel heeft al ander werk SLUITINGSEVENT BIJ ROLTABAKFABRIEK JTI-GRYSON ERIK DE BLOCK

29 maart 2018

02u52 0 Wervik Roltabakfabriek JTI-Gryson in Wervik hield gisteren een sluitingsevent. Het bedrijf verhuist naar Polen, waardoor de productie sinds eind februari stilligt. De gebouwen staan te koop en liefst 95 procent van het personeel vond al ander werk.

JTI-Gryson produceerde aan de Menensesteenweg roltabak in allerlei verpakkingen. De multinational is de derde grootste tabaksfabrikant ter wereld. Op dit moment is de opkuis van het gebouw bezig. Eind juni is het helemaal gedaan. "Normaal zou de productie nog lopen tot eind april", zegt personeelsverantwoordelijke Evelien Vanden Brande. "Omwille van productiewijzigingen binnen onze groep werd het twee maanden eerder. Eind februari waren er nog een 45-tal werknemers. Nu zijn er nog 21 bedienden en arbeiders in dienst. Acht arbeiders zijn tot eind deze week aan de slag in de fabriek in het Poolse Gostkow."





Twintig bedrijven

Gisteren tekenden zo'n twintig bedrijven present. "We willen hen bedanken voor de bedrijfsbezoeken die we er mochten doen of voor de opleidingen die zijn aan ons personeel hebben gegeven. Sommige werknemers konden er zelfs aan de slag gaan", aldus Evelien. Uiteraard geen feestgedruis na de verschillende toespraken gisteren. "We willen op een normale manier afscheid nemen van onze partners, ook de VDAB en de werkgeversorganisatie Voka is hier", aldus woordvoerder Jeroen Dhanens.





De fabriek telde ooit 240 werknemers. Onder hen ook Ronny Knockaert (57) uit Menen, die eind april op brugpensioen gaat. Als onderhoudsman was hij in een leeg magazijn bezig met de opkuis. "In juli zou het vijf jaar zijn dat ik hier werk", vertelt Ronny. "Eerder werkte ik 23 jaar in de zetelfabriek Concorde om er te laden en te lossen. JTI-Gryson is een goede fabriek, met een goede sfeer. Ik maakte hier een heel mooie periode mee. En dat op amper drie kilometer van mijn deur."





Nieuwe job

Dennis Berteloot verhuisde van Diksmuide naar Handzame en is teamverantwoordelijke van het magazijn. "Er is hier een maximumcapaciteit voor 7.300 paletten", vertelt hij. "Twee jaar geleden stond het hier vol. Eind april is het voor mij afgelopen. Mijn collega's zijn al weg. Ik blijf hier alleen over, maar wil 'mijn' magazijn goed achterlaten. In mei mag ik starten bij CID LINES in Ieper. Veertien jaar geleden begon ik in Houthulst bij Gryson en verhuisde dan mee naar deze locatie."





JTI-Gryson verwerkte per jaar 5.000 à 6.000 ton tabak. Midden 2012 raakte de verkoop van de nv Gryson aan JTI bekend. De familie Vandermarliere kreeg daarvoor liefst 475 miljoen euro. In november 2014 werd heel verrassend de sluiting bekendgemaakt. Iedereen kreeg daardoor ruimschoots de tijd om uit te kijken naar een andere job. Eind juni vorig jaar vertrokken de eerste vijf vaste contracten.