65-jarigen komen samen in zaal Kapittel om gezellig bij te praten 30 november 2018

In de zaal Kapittel in Wervik was er voor de eerste keer een reünie van de inwoners geboren in het jaar 1953. Lieve Declercq kwam op het idee om de reünie voor de 65-jarigen te organiseren. Lieve woont al heel lang in Diksmuide en sprak enkele oude bekenden aan om het evenement te organiseren. Lieve kreeg de hulp van Chantal Léger uit Menen, Mia Claeys uit Wervik, Josiane Santens uit Kruiseke en Sef Flament uit Geluwe. Heel wat 65-jarigen uit de Westhoek en de wijde regio daagden op om gezellig bij te praten bij een hapje en een drankje.





(DBEW)