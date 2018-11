60 buren feesten aan Ten Brielensesteenweg 06 november 2018

Voor de derde keer was er een buurtfeest voor de inwoners van een deel van de Ten Brielensesteenweg. Men verzamelde voor het aperitief en spaghetti in het tenniscomplex Olympos. Raynaldo Wybaillie en Eliane Desmet mochten er de buren tot aan de spoorweg verwelkomen. De opkomst is elk jaar groter. Dit keer waren er ongeveer zestig buurtbewoners. Het gaat om een initiatief van François Desmarets en zijn echtgenote.





(DBEW)