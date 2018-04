400 bezoekers voor eerste Woensdagmarkt 20 april 2018

02u43 0 Wervik In feestzaal Kapittel werd woensdagavond de allereerste Woensdagmarkt georganiseerd. Er waren in totaal achttien deelnemers, allemaal uit Wervik. De toegang was gratis. Het werd een heel groot succes. De zaal liep bomvol.

De organisatoren zijn uitermate tevreden. In een periode van zo'n drie uur was het een komen en gaan van vierhonderd bezoekers. "De mensen stonden buiten te wachten tot de deuren openden", aldus initiatiefneemster Celestien Volcke, die juwelen maakt. "We wilden niet te vroeg starten omdat sommige deelnemers een winkel hebben (het evenement begon om 18.30 uur, red.). We wisten niet wat we mochten verwachten. Maar het werd een hele leuke en gezellige avond. Alle deelnemers zijn positief."





Tweede editie

Opzet was een platform bieden aan beginnende zelfstandigen, al dan niet in bijberoep of zonder winkel. "Er was extreem veel volk", reageert Veronique Deman van de kaasspeciaalzaak Epoisses op de Steenakker. "Niet vergeten dat het een weekdag is. Het was verschrikkelijk goed weer en er kwamen veel mannen mee om op het terras te vertoeven. (lacht) Eigenlijk zouden we dit meer dan één keer per jaar moeten organiseren." Heel wat handelaars hopen net zoals Veronique op een tweede editie.





Het is nu afwachten of dat het geval wordt. "We gaan eerst evalueren en de mening van de deelnemers vragen", aldus Celestien Volcke. (DBEW)