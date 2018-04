40 vrijwilligers voor opruimactie op De Balokken 24 april 2018

02u27 0 Wervik De burgerbeweging Proper Wervik heeft op het recreatie-eiland De Balokken en stadsdomein Oosthove voor de eerste keer een collectieve opruimactie georganiseerd. Er waren zo'n veertig vrijwilligers op post.

"Over de opkomst mogen we zeker niet klagen", aldus Marc Kino van de stuurgroep Proper Wervik. "We hebben ongelooflijk veel geluk met het weer. Het waren niet allemaal geregistreerde vrijwilligers van Proper Wervik die kwamen helpen. Er waren voor de gelegenheid ook anderen. Zo'n collectieve opruimactie doen we ook omwille van het groepsgevoel. Iets samen doen. We maakten ook een promofilm. Waarschijnlijk in september of oktober doen we een tweede opruimactie." Via de stad zijn alle vrijwilligers van Proper Wervik verzekerd. In nog maar ruim twee maanden zijn er al meer dan tachtig vrijwilligers geregistreerd. "Het is een ongelooflijk succes", geeft Marc aan. "Ik denk wel dat we nu onze piek hebben bereikt. De vrijwilligers zijn zeer enthousiaste mensen. Het is de uitdaging om ze blijvend gemotiveerd te houden, want uiteindelijk rapen ze andermans vuiligheid op. Op De Balokken ga ikzelf trouwens dagelijks wandelen met mijn hond, en ik moet toegeven dat de hoeveelheid zwerfvuil dankzij onze vrijwilligers toch in grote mate is verminderd. Maar Oosthove is ook een probleemzone." (DBEW)