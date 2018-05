4.000 badeendjes racen in Leie 05 mei 2018

Serviceclub Lions Club Ieper-Poperinge organiseert zondag de allereerste Canard Koerse op de Leie in Wervik. Bij deze Duck Race worden vanuit een bak met valluik badeendjes gelost in de Leie. De volgorde van aankomst van de eendjes bepaalt de volgorde van de winnaars van de prijzen. Ieder kraslotje om deel te nemen, heeft een uniek nummer dat geregistreerd moet worden op de website www.canardkoerse.be. Er is een prijzenpot ter waarde van tienduizend euro. De winnaar krijgt een reischeque ter waarde van drieduizend euro. Deelname kost vijf euro en vermoedelijk halen de organisatoren 4.000 badeendjes bij elkaar. De opbrengst is voor een goed doel. "Het lossen gebeurt rond 14.30 uur ter hoogte van de Keizerstraat", zegt Wim Noyez namens de organisatoren. "Het gaat daarna richting het stadsdomein Oosthove, over een afstand van zo'n honderd meter. We voorzien ook animatie. Er is een optreden van harmonie Onder Ons Wervik en de band Sons Saucisses. Voor de kinderen staat er ook een springkasteel en - hoe kan het anders - een eendjeskraam." (DBEW)