250 leerlingen gemeenschapsonderwijs Wervik houden klimaatmars in centrum: “We zijn het beu, red het milieu” Erik De Block

14 februari 2019

14u07 0 Wervik 250 tot 300 leerlingen van het gemeenschapsonderwijs hebben donderdagvoormiddag in het centrum van Wervik een klimaatmars gehouden. Van het station trok de stoet onder begeleiding van de politie naar het stadhuis. Daar gingen twintig leerlingen in overleg met burgemeester Youro Casier en schepen Bart Pynket.

Naast leerlingen van de basisschool en het secundair onderwijs Futura Hellestraat en Speldenstraat, namen ook leerlingen van Futura Geluwe deel aan de klimaatmars. De kleuters namen niet deel omdat de wandeling te lang was voor hen en ook de derdejaars van het secundair waren afwezig, want ze zijn op stage. De boodschap op de protestborden van de leerlingen die wel deelnamen was duidelijk: ‘Help het klimaat’, ‘Geef ons schone lucht’, ‘Red onze planeet’, ‘Weg met CO2', ‘Het klimaat is onze goeie maat’ of ‘We zijn het beu, red het milieu’, stond er onder andere te lezen. Op de pui van het stadhuis gaf burgemeester Youro Casier (sp.a) een korte toespraak. “Het is vijf voor twaalf voor ons milieu. We steunen jullie oproep en willen samen met iedereen naar oplossingen zoeken. We doen niet mee met mensen die het probleem minimaliseren. Het is belangrijk dat jullie het verhaal verder vertellen aan jullie (groot)ouders.”

Nieuw bos

Terwijl leerkracht Wim Pauwels buiten enkele nummers van zijn nieuwste album Milieudju Stop! zong, vond er in de raadzaal een overleg plaats met een delegatie van de leerlingen. “Met onze nieuwe bestuursploeg gaan we voor meer groen. Dat gaan we onder andere verwezenlijken door een nieuw bos aan te planten”, legt schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) uit. “Voor het bos zijn we nog op zoek naar een locatie. Het is een droom dat dit ergens centraal tussen Wervik, Geluwe en Kruiseke komt.”

Verbod op plastic

De schepen had ook nog een idee waar de leerlingen van het technisch onderwijs mee aan de slag kunnen. “Misschien kunnen we op verschillende plaatsen in de stad borden plaatsen met milieutips voor onze bevolking”, gaat Pynket verder. “Het zou tof zou mochten de leerlingen die borden maken.”

Burgemeester Youro Casier is alvast voorstander van een verbod op plastic verpakking, maar kijkt ook in de richting van de bedrijfswereld. “Ook die moet meehelpen”, beseft de burgemeester. “Allemaal samen, met kleine en grote maatregelen. Het is hoog tijd dat er acties worden genomen tegen de opwarming van de aarde, want er is maar één wereld.”

Onder de noemer ‘Global Strike for Future’ organiseren de klimaatjongeren van Youth for Climate op vrijdag 15 maart een wereldwijde staking voor een beter klimaat. “Op die dag zouden we in Wervik graag samen met het vrij onderwijs een actie doen. We reiken de hand uit naar onze collega’s, die we hiervoor gaan uitnodigen”, besluit directeur Björn Leleu van Futura Hellestraat.