18 winkeliers verzamelen op Woensdagmarkt NIEUW EN GRATIS INITIATIEF IN ZAAL KAPITTEL ERIK DE BLOCK

13 april 2018

02u54 0 Wervik In feestzaal Kapittel vindt op woensdag 18 april de allereerste Woensdagmarkt plaats. Er zijn in totaal achttien deelnemers, allemaal uit Wervik. De toegang is gratis. "We willen er in een ongedwongen sfeer een gezellige avond van maken", aldus initiatiefneemster Celestien Volcke.

Celestien Volcke uit de Molenstraat maakt sedert ruim twee jaar voltijds juwelen. Het idee ontstond eigenlijk toen ze begin februari in brasserie-feestzaal Kapittel een koopavond organiseerde. "Mijn neef Timothy Volcke (samen met zijn broer Gregory uitbater van Kapittel, red.) gooide het idee in het midden om eens een markt met allerlei zelfstandigen uit Wervik te organiseren", vertelt ze. "Ik sprak hierover eerst Katrien Gevaert van Moka in de Leiestraat en Veronique Deman van Epoisses op de Steenakker aan. Ondertussen begon ik anderen te contacteren en iedereen reageerde meteen redelijk enthousiast."





Grote interesse

"Eerste betrachting was het kleinschalig te houden en het restaurantgedeelte in het café in te nemen. De keuken is op woensdag gesloten. Vandaar. Maar er kwamen altijd meer deelnemers bij en dus gaan we het in de zaal doen. Dat er zoveel interesse ging zijn, had ik eigenlijk niet verwacht."





Deelnemers zijn Kapittel, Moka, Boost! (nieuw sedert december in de Magdalenastraat), kaasspeciaalzaak Epoisses, Geschenken Marleen (Nieuwstraat), PartyNinja (Nina Dumortier), Puur relax (Nico Vandamme), kapsalon Heads Up (Motestraat), drukkerij Publi Almar, Ad Cosy Nails (Ann Delbeecke), Pretty Presents (handgemaakte gifts, Briekhoekstraat), kinderkledij The Candyshop (Kruisekestraat), crea atelier Den Pottenberg (Kruiseke), beenhouwerij Brillant (Nieuwstraat), Body in Balance (Ten Brielenlaan), Oxfam Wereldwinkel (Steenakker), Amoré (Kim Desmet, Kasteelstraat) en juwelen C chic.





Platform

Promotie wordt gemaakt via flyers bij alle deelnemers en via Facebook. "Elke deelnemer mag zijn eigen ding doen, verkopen, uitleg geven en publiciteit maken", vertelt Celestien. "We willen ook een platform bieden aan beginnende zelfstandigen, al dan niet in bijberoep of zonder winkel."





"De deelnemers zijn allemaal enthousiast. We hopen op veel volk. Wie komt, moet daarom niet per se kopen. Er wordt een hapje en drankje aangeboden. Als dat goed meevalt, dan willen we het zeker herhalen. Alles staat nu vol. Het aanbod is heel verschillend en dat maakt het aangenaam. Een divers aanbod was trouwens ook onze bedoeling. En voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een Ladies Night. We verwachten dus ook mannen."





De Woensdagmarkt vindt plaats van 18.30 tot 21.30 uur in Zaal Kapittel.