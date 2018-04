104 jaar, maar dolblij dat ze verhuist DINA EN CO TREKKEN IN NIEUWE KAMERS RUSTHUIS TER BEKE ERIK DE BLOCK

24 april 2018

02u28 0 Wervik "Ik heb hier zo'n schoon zicht op het groen", lacht Dina Vansteenkiste (104), de oudste bewoner van rusthuis Ter Beke. Net als de andere bewoners die we spraken, is Dina uitermate blij met haar kamer in de nieuwbouw. De grote verhuis is er volop aan de gang.

Eindelijk is het zover voor Ter Beke op de Sint-Denijsplaats, het rusthuis dat sinds 1969 bestaat. Het dossier rond de vervangingsnieuwbouw - palend aan het oude woonzorgcentrum - sleepte lang aan, zo was het een hele poos wachten op de toekenning van de subsidies. Bovendien was er ook nog vertraging, omdat de plannen moesten worden hertekend. Er kwam een petitie, omdat de vervangingsnieuwbouw te veel naar de straatkant was gepland. OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a) is opgelucht dat de nieuwbouw er intussen staat. "We investeerden veertien miljoen euro", aldus Sonny Ghesquière. "Voor de bewoners is het een groot verschil. De vorige kamers waren maar twaalf vierkante meter en zijn nu dubbel zo groot. De bewoners hadden bovendien geen toilet op hun kamer, per verdieping waren er op de gang drie toiletten. Nu beschikken ze in hun kamer over een toilet, lavabo en douche."





Immaculata

De nieuwbouw telt drie afdelingen op evenveel verdiepingen. "De eerste verdieping heet De Roterie, de tweede De Slijter en de derde De Zwingel", zegt directeur Elien Dejaegher. "Dat zijn allemaal namen die verwijzen naar de vlasnijverheid, waarvoor Geluwe vroeger bekend was", pikt de voorzitter in. "We gaven de bewoners trouwens inspraak in het kiezen van de namen."





Gisteren verhuisden de bewoners van de eerste verdieping. Ze kregen uiteraard veel hulp van personeel, familie en vrijwilligers. Ook staken studenten Verzorging van het technisch instituut Immaculata in Ieper een handje toe.





Dina Vansteenkiste (104) is in Ter Beke de alleroudste. Zij verblijft al vijftien jaar in het rusthuis. "Ik heb hier een mooi zicht van 'te lande'", lacht de kranige eeuwelinge. "Ze ziet zo graag de natuur", vertelt haar schoondochter Thérèse Guilbert uit Menen. "Ze is hier heel gelukkig."





Marcel Dieleman (89) woont sinds halfweg januari 2017 in Ter Beke. Ook hij is opgetogen. "De kamers zijn veel groter en dat is maar best ook", glimlacht hij. Marcels zoon Ronny komt bijna dagelijks langs en is ook nu van de partij. "Een maand geleden moest ik de verhuisdozen al klaarzetten voor mijn vader. Het kon niet snel genoeg gaan", vertelt Ronny. Vandaag nemen de bewoners van de tweede verdieping hun intrek in hun nieuwe kamers en morgen wordt de derde verdieping - een gesloten afdeling - in gebruik genomen. Die heeft een leefruimte en een terras met een prachtig zicht op de dorpskom en de Sint-Dionysiuskerk.





Binnenkort volgt de afbraak van het oude gebouw van Ter Beke. De sloop moet af zijn tegen de zomervakantie en dan volgt in de nieuwbouw de tweede fase met leefruimtes voor de eerste en tweede verdieping en op het gelijkvloers burelen, een kapsalon en de nieuwe inkom.