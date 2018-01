100.000 Wervikse tulpen gratis in Antwerpse pluktuin 22 januari 2018

02u40 0 Wervik Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) organiseerde zaterdag voor de eerste keer een 'Pluktuin' op het Koningin Astridplein in Antwerpen. Het bloemenperk bestond uit maar liefst 100.000 tulpen van Tuliflor in Wervik.

"Dit is een experiment", zegt Liliane Driesen van de organiserende VLAM. "De sector wil met dit soort acties Vlamingen stimuleren om meer bloemen en planten in huis te halen. We gaan nog bekijken of we dit herhalen."





Iedereen mocht een 15-tal tulpen met bol plukken en meenemen naar huis. Veel van deze tulpen waren afkomstig van Tuliflor uit Wervik. Dat is ook niet verwonderlijk, want met ongeveer veertig miljoen stuks per jaar is Tuliflor het grootste tulpenbedrijf in België en een belangrijke speler in Europa. De serres in Wervik bevinden zich langs de Menensesteenweg. "Wij willen niet de grootste, maar vooral de beste zijn", aldus bedrijfsleider Christoph Pieters. "Daarom besteden we veel aandacht aan onze producten zodat ze er telkens strak en netjes verzorgd uitzien." De bezoekers konden het initiatief wel smaken. Jong en oud vergat de kou even. Zoals de zevenjarige Tijl uit Hove, die met zijn moeder op zoek ging naar de mooiste kleuren. Of Viviane, een al wat oudere Antwerpse dame. "Ik had ervan gehoord op de sociale media. Leuk initiatief, daar maak ik graag een omweg voor." (DBEW)