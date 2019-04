‘Wervik Stoasche’ wordt een feestzaal Erik De Block

04 april 2019

18u36 0 Wervik Bakker Ludovic Catteeuw en zijn echtgenote Karolien Ramon uit Marke zijn de nieuwe eigenaars van het station in Wervik. Er komt daar in de loop van volgend jaar een feestzaal. “Wie het huurt, zal vrij zijn van traiteur”, zegt Ludovic. “In de gewezen publiekszaal voorzien we een veertigtal zitplaatsen. Voor bijvoorbeeld een walking-diner zal er plaats zijn voor zestig à tachtig mensen.”

Het gesloten station stond te koop. Onder gesloten omslag kon een bod worden uitgebracht. De NMBS pakte uit met een tweede biedingsronde en stuurde een brief aan alle kandidaat-kopers die eerder een geldig bod indienden. In die brief werd vermeld dat het hoogste bod 150.000 euro bedroeg.

“Ik bleek uiteindelijk de enige die een hoger bod deed”, zegt de nieuwe eigenaar. “Op de sociale media Facebook had ik gezien dat het station te koop was en zijn we eens komen kijken. In het begin wist ik totaal niet wat we hiermee zouden doen en we het praktisch gingen combineren. Een denkpiste was hier een tweede bakkerij te starten. We zagen daarvan af.”

Ludovic (37) groeide op in Menen, Karolien (39) in Wervik. In 2005 begonnen ze in Marke met de ambachtelijke bakkerij Luka. Ludovic begon op zijn zestiende in een bakkerij als leercontract, Karolien werkte vijf jaar in een woonzorgcentrum. “Dat mijn echtgenote haar roots in Wervik liggen, heeft ook wel te maken met deze aankoop”, zegt bakker Ludovic.

Het eerste stationsgebouw dateerde uit 1853 en werd tijdens WOI zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een station in wederopbouwstijl. In 2001 werd het station na een renovatie beschermd. In oktober 2015 kwam het tot de sluiting van het loket.

“Omdat het gebouw beschermd is, moeten we van het Agentschap Onroerend Erfgoed bepaalde voorschriften volgen”, vertelt Ludovic. “De houten ramen gaan we laten restaureren. In de publiekszaal is de vloer niet beschermd, in de ruimte waar zich vroeger de loketten bevonden wel. In de loketzaal voorzien we in het midden een doorgang. De loketten zijn ook beschermd. We willen de charme van het gebouw bewaren.”

“Er komt een professionele keuken en een rustieke bar. De mensen gaan de feestzaal kant en klaar kunnen huren. Omwille van de veiligheid komt er aan de kant van het perron en vooraan in de Stationsstraat doorlopend tot aan de toiletten een omheining. Tussen het station en het sanitair blok zal er plaats zijn voor bijvoorbeeld een springkasteel. We gaan de toiletten opfrissen en schilderwerken voorzien. Het gebouw krijgt overigens de authentieke kleuren uit 1924 terug. Wat dat wordt, blijft nog een verrassing. (lacht) Er komt een nieuw plafond. Recepties en vergaderingen zullen hier ook mogelijk zijn. We mikken op halfweg volgend jaar om te kunnen openen. De huurprijzen zijn nog niet bekend.”

Het koppel moest op zoek naar een naam en vond die ondertussen al. “Al was dat geen gemakkelijke zoektocht”, vertelt Karolien Ramon. “We hadden een paar ideeën. Uiteindelijk wordt het in het dialect ‘Wervik Stoasche’.”

Ludovic en Karolien werken hard en investeren in vastgoed. Zo kochten ze eerder op de hoek van de Menensesteenweg en Hellestraat in Wervik de gewezen supermarkt Spar. De grote handelsruimte staat momenteel te huur.