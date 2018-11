"Wees zichtbaar in het verkeer" 27 november 2018

02u23 0 Wervik Met een ludieke banneractie wil basisschool De Graankorrel de leerlingen, maar ook de ouders, grootouders en sympathisanten oproepen zich zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven. Met een banner zet de school het nut van fluohesjes en een fietshelm in de kijker.

De actie werd gisteren op gang getrokken aan de vestiging in de Magdalenastraat. De andere locaties in Wervik, Geluwe en Kruiseke volgen later deze week. "Onze scholengemeenschap zet sterk in op zichtbaarheid tijdens de donkere maanden van het jaar", zegt directeur Christophe Verleene. "Verkeersveiligheid onder de aandacht brengen bij scholieren en hun ouders is van onschatbare waarde. Onze preventieadviseur Christof Verschaete maakt van verkeersveiligheid dan ook een werkpunt", gaat de directeur verder. "Christof wil nu nog een stapje verder gaan door met deze nieuwe actie leerlingen en hun ouders te mobiliseren zich zichtbaar op te stellen op de openbare weg. Samen met de kinderen proberen we de ouders ook hierin te betrekken. Als we ouders zover krijgen fluohesjes en een fietshelm te dragen, kunnen we spreken van een groot succes." (DBEW)