“Vooral jouw eenvoud siert jou” Staande ovatie voor nieuwe ereburger Josiane Vanhuysse uit de Speiestraat Erik De Block

19 december 2018

16u07 0

Ex-wielerkampioene Josiane Vanhuysse (65) wordt ereburger van de stad Wervik. Dat stond zaterdag al in deze krant. De gemeenteraad kende haar dinsdagavond die titel toe.

Josiane zat tussen het publiek en genoot van heel veel lof. Ook haar zussen Sonia en Miranda, schoonbroer Albert Petit, haar neef Rusty Debergh en haar buren waren van de partij.

Schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a) overliep de prestaties van Josiane Vanhuysse. “Het is voor haar allemaal begonnen toen ze op zondagmorgen meeging met de mannen van de wielertoeristenclub in het café Excelsior van haar moeder Simone”, aldus Geert. “Het eerste jaar dat ze koerste in 1975 overleed haar vader Albert.”

Daarna begon de uittredende schepen Philippe Deleu (N-VA) aan een bloemlezing. Hij noemde Josiane ‘de kampioene van de sport, de kampioene van het hart’. “Josiane verdient dat, zijn de reacties op het nieuws over haar aanstelling tot ereburger”, aldus de schepen.

Josiane woonde lang met haar moeder in de Barrierestraat op wijk De Briekenhoek. Waar Johan Deneut (sp.a) opgroeide. Ook hij was vol lof. “Vooral jouw eenvoud siert jou”, gaf hij Josiane een mooi compliment. Johan verwees ook naar lang geleden dat er tijdens de wijkfeesten op de Briekenhoek een wielerwedstrijd voor vrouwen was.

De toekenning gebeurde unaniem en ging gepaard met een staande ovatie. Ereburger André Nollet was ook van de partij en had een krantenpagina van daags na haar overwinning in de Tour de France mee. “Bij de mannen won toen Ludwig Wijnants in Nancy”, vertelt André. “Het was toen ook de eerste dag van het festival Torhout-Werchter en dat linkte ik in een cartoon aan het feest in Wervik.