"Van geweren tot munten, alles uit Leie gevist" JIMMY (50) OPENT POP-UPMUSEUM TER ERE VAN 2050 JAAR WERVIK ERIK DE BLOCK

14 juli 2018

02u27 0 Wervik Wervik en Wervicq-Sud verwachten dit weekend 10.000 bezoekers voor de viering van hun 2050-jarig bestaan. Ter ere van die verjaardag opent Jimmy Deschryvere een museum in zijn huis. Van zwaarden en geweren tot munten, hij toont er alles wat hij de voorbije jaren met een magneet uit de Leie heeft gevist.

Wervikaan Jimmy Deschryvere zal in zijn pop-upmuseum 100 à 200 objecten exposeren, allemaal vondsten die hij met magneten uit de Leie viste. De vondsten dateren uit de periode van de Kelten tot de achttiende eeuw. "Eigenlijk was ik niet van plan die dingen te exposeren, maar mijn vriendin Daisy heeft me overtuigd om het wel te doen", vertelt Jimmy. "Ik laat de meest herkenbare en indrukwekkende stukken zien, zoals munten, zwaarden en sporen. Allemaal topstukken."





Hoe werkt dat dan, magneetvissen? Wel, Jimmy gaat op de boorden langs de Leie staan en gooit een touw met een zware magneet het water in. Daarmee trekt hij zijn vondsten naar boven. Als zijn vondst te zwaar is, duikt hij desnoods het water in. Wie iets vindt, mag dat houden. Al moet de vinder bij een officiële instantie wel melden wat hij aan de haak heeft geslagen.





Nu kan iedereen Jimmy's vondsten bezichtigen in zijn huis in de Vlamingenstraat. "Geïnteresseerden kunnen doorlopend binnen", aldus Jimmy. "Buiten zal ik niks tentoonstellen, want die stukken zijn te waardevol. Binnen kan ik het overzicht bewaren, zodat er niks verdwijnt. Ik ben in 2004 eigenlijk al begonnen met magneetvissen. Door de jaren heen verzamelde ik ondertussen zowat 4.000 stukken. Mijn huis ligt vol. Reken maar dat ik dagelijks twee à drie uur met mijn hobby bezig ben."





Inventaris

Vraag is uiteraard wat er met zijn unieke verzameling in de toekomst moet gebeuren. "Ik weet het zelf niet", zegt Jimmy. "Ik zou graag hebben dat mijn verzameling naar de stad gaat. Archeologe Arne Verbrugge is samen met haar collega's en studenten al een inventaris komen maken. Ze hebben een pak foto's genomen. Bedoeling is dat die info en die foto's op een forum komen dat belangstellenden kunnen raadplegen."





Feestprogramma

Tongeren is de oudste stad van ons land, Wervik de oudste nederzetting. Belgische en Franse re-enactinggroepen zullen dit weekend in de twee gemeenten de Romeinse, middeleeuwse en Napoleontische geschiedenis en het verhaal van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in beeld brengen. Om een beeld te geven van de toch wel rijke geschiedenis, zullen de groepen in vijf grote luiken werken. Maar er staat nog meer op het programma. In de spiegeltent op Oosthove is er vanavond een Bal Populaire met een dj en een optreden van de Green Onions. Morgen is er een streekproductenmarkt van de Steenakker tot op het kerkplein in Wervicq-Sud. Met veel animatie en voor de kinderen een speeldorp. Op het jaagpad langs de Leie is er het kunstparcours KapSul. Blikvanger wordt een 20 meter hoog reuzenrad. De drie theaterwandelingen zijn allemaal uitverkocht. Meer info op www.wervik.be.