't Wervikaantje is brood van eigen bodem 03 mei 2018

Bakkerij Frimout uit de Nieuwstraat stelde zaterdag 't Wervikaantje voor, een nieuw klein volkorenbrood. Bovendien allemaal van eigen bodem. De tarwe komt uit Wervik, het malen gebeurde in de Kruisekemolen.





"Ik zat al lang met het idee om hiermee uit te pakken", aldus bakker Gabriël Frimout. "Voor de tarwe zorgt Francis Hervent uit de Klijtbosstraat. Het gaat om tarwe met dertien procent eiwitgehalte. Dat moet om bakwaardig te zijn. Eenmaal ik wist dat er dus tarwe uit Wervik beschikbaar was, ging ik op zoek naar een molenaar. Zo kwam ik terecht bij Gerdy Corselis, molenaar van de Kruisekemolen. Vermits alles uit Wervik komt, is het logisch dat ik als naam voor 't Wervikaantje koos. Het is een typisch ouderwets brood. Puur natuur, zonder toegevoegde producten. Met de smaak van vroeger."





Gabriël en zijn echtgenote Ilse Maertens runnen de bakkerij al meer dan dertig jaar. Hij pakt regelmatig uit met iets nieuws. Van de Tabaksnaaistertaart twintig jaar geleden tot vorig jaar de Tabaksnaaisterpraline. "De klanten hebben graag iets nieuws. Nieuwe dingen creëren is het mooie aan ons beroep. 't Wervikaantje is ook ideaal voor bijvoorbeeld bij een kaasplank of een breughelbuffet. En ik gebruik hiervoor geen gist maar desem waarmee ik met het sap van rozijnen de deeg maak. Om een goede en betere smaak te hebben is er een rijstijd van vijftien uur." (DBEW)