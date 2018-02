'Spel-ghetti' in Oosthove 09 februari 2018

Dagcentrum Het Minnehuis in de Kruisekestraat organiseert vanavond in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat een vierde spel-ghetti-avond. Vanaf 18 uur kan je genieten van een lekkere spaghetti en kan je verschillende spelletjes spelen. De opbrengst is ten voordele van de vriendenkring van Het Minnehuis. Dat is een artistiek en creatief dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De centen zullen worden gebruikt om extra activiteiten te doen, zoals op kamp gaan, een pannenkoek gaan eten, een museum bezoeken. "Voor onze cliënten is het niet haalbaar om alles zelf te bekostigen en we willen hen tegemoetkomen met het geld dat we via deze organisatie inzamelen", klinkt het. Een spaghetti kost 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Er wordt ook vegetarische spaghetti voorzien. Er kunnen de hele avond spelletjes worden gespeeld onder professionele begeleiding van Spellenclub 13. Deelname kost 2 euro. Voor de kinderen zijn er ook spelletjes. Meer info van 9 tot 17 uur via het nummer 056/49.68.30. (DBEW)