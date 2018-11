'Soep met babbeltjes' brengt buren dichter bij elkaar 24 november 2018

02u21 0 Wervik Medewerkers van de lokale dienstencentra De Kim uit Wervik en De Spie uit Geluwe zijn gisteren begonnen met een nieuw initiatief op de wekelijkse vrijdagmarkt op de Steenakker in Wervik: 'soep met babbeltjes'.

Wie dat wilde, kreeg gratis tomatensoep met balletjes. Dan kreeg je ook een kaartje over het initiatief mee. "Met dit initiatief in samenwerking met het OCMW willen we graag de onderlinge sociale contacten tussen buren proberen te versterken", aldus Ilse Casteleyn van De Kim. "De kaartjes die we uitdelen, kunnen gebruikt worden om een buur uit te nodigen om een tasje soep te komen drinken. Maar ook om je buur te laten weten dat je voor hem of haar nog iets extra wil doen. Zoals bijvoorbeeld een boodschap, iets meenemen naar het containerpark, de vuilniszak buitenzetten. Je kan die dingen zelfs aanvinken op het tweede luikje van het kaartje." Ook Jamie Ponseele van De Spie is enthousiast. "Ons initiatief geniet financiële steun van de Koning Boudewijnstichting. De actie kadert in Buurthulp. Meer en meer gemeenten zetten daarop in. Buren kunnen elkaar helpen met tal van kleine dingen."





De actie wordt volgende week vrijdag herhaald op de Sint-Denijsplaats in Geluwe, waar er elke week een drietal marktkramers van de partij zijn. (DBEW)