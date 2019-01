‘Rostjespotten’ van de Leiestraat leveren 325 euro op Erik De Block

15 januari 2019

De handelaars in de Leiestraat in Wervik hebben in het kader van de Warmste Week op Studio Brussel 325,83 euro ingezameld. In de winkels stond van half september tot half december een bokaal waarin klanten hun roste centjes mochten deponeren. Het gewicht van al die ‘rostjespotten’ bedroeg 28,510 kilogram. Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers 325,83 euro ingezameld voor de vzw O2, een instelling Bijzondere Jeugdzorg in de Speiestraat.