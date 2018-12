“Resultaat werd mee bepaald door de politiek” Ereschepen Rik Braem schrijft lijvig artikel over de fusie tussen Wervik en Geluwe Erik De Block

11 december 2018

13u37 0

De hoofdbrok in het nieuw Jaarboek van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie komt van ereschepen Rik Braem (62). In ‘De fusie tussen Wervik en Geluwe op 1 januari 1977: een gedwongen huwelijk’ kijkt hij terug op die woelige-boeiende periode in de jaren 70 waarbij het in heel België in honderden gemeenten en steden tot een fusie kwam.

Rik Braem blikt in zijn lijvig document ook in de jaren van de aanloop naar de gemeentefusies terug. “In 1971 waren er de eerste voorstellen om West-Vlaanderen te verdelen in 21 ‘federaties van gemeenten’”, klinkt het. “Wervik werd ingedeeld bij Geluwe, Menen, Beselare, Geluveld en Zandvoorde. Een jaar later was er een nieuw voorstel: Wervik apart en Geluwe met Menen.”

“Ik heb het ook over de standpunten van de verschillende gemeenten. Geluwe wenste zelfstandig te blijven. Als het niet anders kon, dan een fusie met Menen en dus niet met Wervik. In het naburige Menen stond de toenmalige CVP open voor een fusie met Geluwe, de BSP was tegen omdat er in Geluwe een katholiek bestuur was.”

“Politiek wilde men van hogerhand dat Geluwe binnen het gerechtelijk arrondissement Ieper bleef. Zo wilde de CVP in Ieper niet dat Geluwe een fusie met Menen zou aangaan om reden dat er daardoor een federaal volksvertegenwoordiger verloren zou gaan. Uiteindelijk viel in 1975 de beslissing dat het kwam tot een fusie tussen Wervik en Geluwe. De fusie kwam er niet uitsluitend om meer logistieke en financiële draagkracht aan de gemeenten te geven. Uiteindelijk werd het resultaat mee bepaald door de politiek.”

In oktober 1976 waren er gemeenteraadsverkiezingen en volgde begin januari de installatie van de eerste gemeenteraad na de fusie. “De CVP behaalde toen 17 van de 25 zetels”, aldus Rik Braem. “Daarvan waren er 13 uit Geluwe. Burgemeester Norbert De Meerschman had maar liefst 4.310 voorkeurstemmen.”

“Het viel op dat na de gemeentefusies belangrijke posities in handen van Wervik kwamen: stadssecretaris Jacques Christiaen, stadsontvanger Jean-Paul Wullaert, politiecommissaris Albert Beaumon en brandweercommandant Henri Decour. De Wervikse politici toonden hun goede wil naar Geluwe toe. Zo kwam er direct een busverbinding tussen beide gemeenten. Het gemeentepersoneel van Geluwe moest naar Wervik komen maar ze kregen een aantal faciliteiten. Zo mochten ze een kwartier eerder stoppen om hun bus te halen. Wie kwam met de auto kreeg een verplaatsingsvergoeding.”

In 1985 ging in Geluwe zwembad Ter Linde dicht. “De eerste echte clash van de fusie”, zegt Rik Braem. “In Geluwe vond men dat een aanslag op hun identiteit. Er waren te veel kosten en er was een gebrek aan ruimte voor sport en cultuur. Het zwembad Ter Linde en Ter Leie in Wervik hadden toen samen een tekort van 10 miljoen frank.”