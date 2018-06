"Pas op het laatst dacht ik aan winnen" 'Homo universalis' klopt 99 tegenstanders in 'iedereen beroemd' ERIK DE BLOCK

15 juni 2018

02u43 0 Wervik Met honderd waren ze, slechts één blijft over. Guy Sterckx (47) mag zich voortaan 'Homo Universalis' noemen, want hij won de wedstrijd in het Eén-programma 'Iedereen Beroemd'. Guy komt uit Hoegaarden, maar volgde 12 jaar geleden de liefde naar Geluwe. "Een héél aangenaam dorp."

Honderd deelnemers, één winnaar. Na talloze kleine en grotere spelletjes, van kaartenhuisjes bouwen tot penalty's trappen, weten we wie de 'Homo Universalis' is. Guy Sterckx (47) uit de Akkerstraat in Geluwe. Guy volgde de finale woensdag op groot scherm in babbelcafé 't Zwijntje in de Beselarestraat in Geluwe. "Samen met onder meer familie en buren", aldus Guy. "Ik wist al een tijdlang dat ik had gewonnen, maar ik moest uiteraard zwijgen. Ik kon er best wel van genieten dat de mensen in het spel opgingen en voor mij supporterden. Tijdens de wedstrijd wilde ik vooral niet tot de eerste tien afvallers behoren. Denken aan de overwinning deed ik pas toen ik bij de laatste vijf zat."





Guy komt uit Hoegaarden, zowat de andere kant van het land. Het was de liefde die hem twaalf jaar geleden naar de Gapersgemeente leidde. Hij volgde zijn hart en trouwde met Melinda Hackx. Hij leerde haar kennen via een van zijn collega's bij Proximus in Brussel. "Een zus van Melinda werkt op dezelfde afdeling van Proximus, en zo ging de bal aan het rollen", lacht winnaar. Het nieuw samengesteld gezin uit de Akkerstraat telt drie kinderen. Mama is afkomstig uit Rekkem en is integratieambtenaar bij de stad Menen. Nena (12) zit in het eerste middelbaar van de Sint-Jorisschool, afdeling Geluwe. Zoë (14) volgt les in het derde middelbaar van het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Jitse (bijna 18) studeert in Tienen elektriciteit en is er laatstejaars. "Geluwe vind ik een heel aangenaam dorp", geeft Guy aan. "We hebben een vlot contact met de buren. De meeste zijn ongeveer van dezelfde leeftijd." Guy zit ook in het lokale verenigingsleven. Hij speelde vroeger volleybal in Rekkem. Hij zet zich nu nog steeds in voor de vzw Donate-a-dog, die hulphonden opleidt.





18.000 euro

De veertiger was trouwens niet aan zijn proefstuk toe, hij heeft al wat ervaring op vlak van televisie. Twee jaar geleden waren hij, Melinda en de kinderen te zien in De Vetste Vakantie op VTM. "Sinds we op VTM te zien waren, zijn er natuurlijk een pak mensen die me kennen of herkennen. Nu ik Homo Universalis ben, zal dat nog meer het geval zijn." En neen, gisteren had hij geen dagje vrij om zijn overwinning te vieren. "Ik ben een paar uur gaan werken, want ik had dat beloofd", lacht Guy.





De prijs voor de winnaar is een vakantiebudget van 18.000 euro. Waarheen gaat de reis? "We hebben nog geen idee", lacht Guy. "Wellicht een actieve vakantie, dat is het leukst voor de kinderen." En zondag is het trouwens opnieuw feest, want dan viert dochter Zoë haar 15de verjaardag.