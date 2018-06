"Inspiratie voor concept komt uit Gent" TOT EIND AUGUSTUS POP-UP BAR BÂTON IN STOKSTRAAT ERIK DE BLOCK

28 juni 2018

02u35 0 Wervik In de landelijke Stokstraat 12 openen Jo Stragier en Eveline Noordijk in hun huis vanaf vandaag tot eind augustus pop-up Bar Bâton. Ze serveren er zelfgemaakte hapjes en originele drankjes. De vele passanten op de Tabaksfietsroute worden ongetwijfeld een troef.

Jo Stragier baatte van 1989 tot 1994 op het Sint-Maartensplein in Wervik het toen bloeiende jeugdcafé Den Gieter uit. Nu staat het al enkele jaren leeg. Ondertussen stapt Jo - weliswaar tijdelijk- terug in de horeca.





"We doen dat samen met onze kinderen Basiel (18) en Juliette (14)", benadrukken Jo en Eveline. "Ze komen met ideeën en krijgen inspraak. Het idee is eigenlijk ontstaan in april en dan gingen we brainstormen."





Taart en koffie

Jo groeide op in Wervik, Eveline in Neerwaasten. Jo is zelfstandige interieur- en standenbouwer.





Eveline runt De Groene Praktijk en gebruikt voor de pop-upbar de ruimte waar ze anders elke maand een workshop bloemschikken geeft. Het koppel investeerde in een keuken. "Daarin zal ik voornamelijk met mijn dochter staan", vertelt Eveline. Koken is haar hobby, maar ze zal er ook drankjes bereiden. "Ice tea, limonade, picon en toffe aperitieven maken we zelf." Verder serveert het koppel ook bieren van de brouwerij 't Verzet uit Anzegem, wijnen uit Italië en Spanje en klassiekers zoals Omer en Vedett. Mensen zullen er ook nog terechtkunnen voor enkele hapjes, koffie en artisanale taart. "En er komen nog suggesties bij", vult Jo aan.





Het pand in de Stokstraat heeft een uitstekende ligging, want er passeren veel fietsers. Maar Jo en Eveline willen de zaak klein en gezellig houden. "Er zijn zowel binnen als buiten op het terras telkens 30 plaatsen", zegt Jo. "Op de streek zijn er weinig originele plaatsen als dit. We deden inspiratie op in soortgelijke zaken in Gent en Antwerpen", vervolgt Eveline. Johan Demeyere uit Geluwe ontwierp het logo. De muziek zal variëren van bijvoorbeeld jazz tot lounge en hedendaagse deuntjes. "We hopen een divers cliënteel te mogen ontvangen", aldus Eveline. "Op die manier hopen we nieuwe mensen te leren kennen en dat is wel eens tof." En waar komt nu die naam eigenlijk vandaan? "Een idee van onze zoon Basiel", zegt Eveline. "Het is een link met de Stokstraat. Op een bepaalde dag vroeg hij wat stok in het Frans betekende. Dat is bâton en zo hadden we plots onze naam."





"En het ligt goed in de mond", oordeelt Jo. Bar Bâton is op donderdag, vrijdag en zaterdag open vanaf 14 uur, zondag vanaf 10 uur.