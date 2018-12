“Iedereen constant op het podium” Toneelbende ’t Project speelt viermaal de ‘Werviksche Revue’



Erik De Block

12 december 2018

15u50 0

Toneelbende ‘t Project speelt dit weekend en ook nog volgende week in GC Forum viermaal de ‘Werviksche Revue’. De vorige editie dateert ondertussen al van vier jaar geleden. De titel is dit keer ‘Wervik Geschiedt’. “Met een knipoog naar het stadsfestival halfweg juli waarbij Wervik 2050 werd gevierd”, aldus voorzitter Timothy Volcke. Het gaat om de vijfde editie. De eerste revue dateert ondertussen al van 2005.

Er zijn vier voorstellingen op zaterdag 15 en zaterdag 22 december, telkens om 17 en 21 uur. Opvallend dit keer is de samenwerking met het gemengd koor Asem’. “Ze zingen een aantal nummers in het West-Vlaams”, vertelt Timothy. “De vorige keer brachten we zelf een paar nummers in het dialect. De revue gaat niet puur over politiek. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over het stadsfestival Wervik 2050 en het WK voetbal. We hebben geprobeerd om van alles te doen. De vorige keer kregen we de opmerking dat de voorstelling wel goed was, maar men het jammer vond dat het zoveel over politiek ging. Niet iedereen volgt trouwens de politiek.”

De voorstelling duurt tweemaal zo’n drie kwartier. Er is een pauze. “Die twee zaterdagen waren de enige die in ’t Forum nog vrij waren”, aldus Timothy. “Vroeger speelden we nog op zondagnamiddag maar toen hadden we de minste belangstelling. Dat we tweemaal op dezelfde dag spelen, is nieuw.”

De vorige revue is ondertussen al vier jaar geleden. “We wilden met een nieuwe editie bewust wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen”, zegt Timothy. “Daardoor hebben we nieuwe namen in de plaatselijke politiek en moeten we het niet heel de tijd hebben over pakweg Bart Pynket en Bercy Slegers.” (lacht) Het komt ook nog goed uit dat het dit jaar Wervik 2050 was.”

En moeten de politici ongerust zijn hoe ze in de revue ter sprake gaan komen? “De politici vragen er wel naar”, zegt Timothy. “We zijn braaf. De persoon in kwestie moet er zelf ook mee kunnen lachen, Het is niet de bedoeling iemand belachelijk te maken.”

’t Project staat met veertien op de planken. Er zijn ook twee verrassingen. “Er zijn geen hoofdrollen, iedereen komt evenveel aan bod”, zegt Timothy. “Het is voor de eerste keer dat alle acteurs constant op het podium staan. Ik vond dat een leuk idee. Allemaal constant op het podium is wel belastend want iedereen moet constant aandachtig zijn. Ook twee voorstellingen op dezelfde dag is belastend want iedereen moet zich voor die tweede voorstelling opladen.”

Samen met zijn broer Gregory is Timothy sedert vorig jaar uitbater van bistro-feestzaal Kapittel. Initieel had ’t Project het idee om twee voorstellingen te voorzien in ’t Forum maar ook twee in ’t Kapittel, in combinatie met een diner. “Uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt want eten en een revue is toch hetzelfde niet”, geeft Timothy aan.

Kaarten in voorverkoop kosten tien euro en zijn te koop in bistro Kapittel. Aan de ingang kosten kaarten twaalf euro.