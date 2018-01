"Hoge flatgebouwen niet welkom langs Leie" CD&V DIENT BEZWAAR IN TEGEN RUP LEIEKANT ERIK DE BLOCK

02u51 0 Luc Vanthuyne Op de plaats waar zich nu heel wat garageboxen bevinden, creëert de stad de mogelijkheid om een groots project op te zetten, tot wel vijf bouwlagen . Wervik Het zit er weer bovenarms op tussen de meerderheid en de oppositiepartij CD&V. Deze laatste diende een bezwaarschrift in tegen RUP Leiekant, dat wooneenheden langs de Leie mogelijk maakt. "Er kunnen appartementsblokken met vijf bouwlagen komen. Daar bedanken we voor", klonk het bij fractieleider Bercy Slegers (CD&V). "In de vorige legislatuur was CD&V nochtans zélf voor een woonzone langs de Leie", sneerde de bevoegde schepen Bert Verhaeghe.

Tijdens het openbaar onderzoek naar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Leiekant zijn er in totaal zeventien bezwaren ingediend. De meeste komen van bewoners uit straten nabij de Leie.





Zij vrezen onder meer dat ontwikkelaars woningen zullen neerpoten langs het jaagpad die hen het zicht op de Leie zullen ontnemen. Ook de mogelijkheid om appartementsgebouwen op te trekken op de Vrijdagmarkt tot vijf bouwlagen, botst op verzet. Ze zouden het zicht op de Sint-Medarduskerk belemmeren.





"De 'Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro, red) gaat die bezwaren rustig bekijken en advies geven aan het schepencollege", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). Volgens het RUP zijn flats tot vijf bouwlagen er toegelaten langs de Leie.





Luc Vanthuyne Bercy Slegers.

Realistisch blijven

"Deze plannen zullen het beeld van Wervik in de toekomst bepalen in de komende 10 à 20 jaar", aldus fractieleider Bercy Slegers (CD&V). "Daarnaast weten we dat er tal van projectontwikkelaars op de loer liggen om deze boorden te ontwikkelen. Laten we het realistisch houden en op maat van Wervik."





CD&V ziet hoge appartementsblokken aan de Leie niet zitten en spreekt van 'appartementitis'. Bovendien waarschuwt de partij voor een overaanbod. "Er moet nog onderzocht worden hoe groot de vraag is naar meer appartementen. Ook de invloed op de mobiliteit moet worden bekeken. Want meer inwoners, betekent ook meer verkeer. Wij hopen dat Gecoro enige realiteitszin aan de dag legt."





Luc Vanthuyne Bert Verhaeghe.

Negativisme

Open Vld reageert verbaasd op de bezorgdheid van CD&V. "CD&V verandert blijkbaar van gedacht afhankelijk van de rol die men meent te moeten spelen", reageert hij.





Daarmee verwijst hij naar het plan van Hendrik Ingelbeen, schepen van Ruimtelijke Ordening in de vorige legislatuur, om extra woongelegenheden aan te leggen langs de Leie. Ingelbeen benadrukte toen overigens wel dat hij er géén bouwblokken wilde. "De ontwikkeling langs de Leie wordt kleinschalig", belooft Verhaeghe."We voeren enkel een ruimtelijk beleid met visie en kijken vooruit. We gaan rekening houden met de oprechte bezorgdheden van buurtbewoners, maar gaan niet mee in het negativisme van sommigen."





Gezicht naar de Leie

Het doel van RUP Leiekant - de site ligt tussen woonzorgcentrum Het Pardoen en het stadsdomein Oosthove- is om Wervik met 'het gezicht' naar de Leie te richten, om zo de stad aantrekkelijker te maken.





Inwoners van de Pastorijstraat dienden samen een bezwaarschrift in via een advocatenbureau. Buren van de Speie- en Keizerstraat leverden een bezwaarschrift in met 40 handtekeningen. In de loop van dit jaar volgt uiteindelijk op de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het RUP Leiekant.