"Grens dicht voor matchke voetbal: absurd" GEEN INCIDENTEN, WÉL VERDEELDE MENINGEN NA CONTAINER OP BRUG ERIK DE BLOCK

11 juli 2018

02u43 0 Wervik Om de veiligheid tijdens de halve finale van de Rode Duivels te garanderen werd gisteravond de Leiebrug tussen Wervik en Wervicq-Sud afgesloten met een container. Zo werd vermijden dat na de match provocerende Fransen met hun auto door het stadscentrum zouden rijden. Alleen voetgangers, fietsers en bromfietsers mochten door. Incidenten bleven uit.

De brug werd dinsdagavond omstreeks zes uur afgesloten. Stadspersoneel van de technische dienst loste in het midden van de rijbaan een blauwe container. Twee agenten van de lokale politie Arro Ieper kwamen toen ter plaatse. Aan de overkant van de Leie stonden op de grens in Wervicq-Sud behoorlijk wat gewapende militairen en enkele agenten van de Police National.





"Onnozelaars"

Burgemeester Youro Casier (sp.a) kwam ter plaatse en volgde daarna met zijn echtgenote en zoon de wedstrijd in zijn woonplaats Geluwe waar op de Sint-Denijsplaats een groot scherm stond. Over de maatregelen was er maandagvoormiddag overleg tussen Wervik en Wervicq-Sud. "In nauwelijks twee minuten was het beklonken", aldus de burgemeester. Er zijn vrijdag een aantal schermutselingen geweest met provocerende Fransen. Over de beslissing waren er in de grensstad zowel voor- als tegenstanders. "Ik heb er alle begrip voor maar persoonlijk ging ik het niet hebben gedaan", oordeelt Pol Breine, de voorzitter van de stedelijke sportraad. "Onnozelaars met de auto zijn er natuurlijk altijd."





Burgemeester Youro Casier wilde geen enkel risico nemen. Op het Sint-Maartensplein zijn er maar twee cafés meer. Voor beide is dinsdag hun rustdag. Uitbaters Tuur Leroy van café Sultan en aan de overkant Pascal Hillewaere van café 't Vervolg deden gisterenavond uitzonderlijk wel open.





Wat verderop op het groot terras van bistro-feestzaal 't Kapittel staat er al heel het WK een groot scherm en liep het daar voor elke wedstrijd van de Rode Duivels bomvol. "De beslissing om de brug af te sluiten vind ik een perfecte maatregel", aldus Timothy Volcke die 't Kapittel samen met zijn broer Gregory uitbaat.





"Het kan ook geen kwaad. In de vorige wedstrijden hadden we met Fransen geen miserie. Laat dat duidelijk zijn. Gelijk wat de uitslag nu zou zijn, gingen die auto's na de wedstrijd anders de brug over." De meningen over het afsluiten van de grens zijn bij de inwoners vooral verdeeld omdat er komend weekend een groot grensoverschrijdend stadsfestival is want Wervik en Wervicq-Sud vieren dan samen het 2.050-jarig bestaan. "Zaterdag en zondag gaan we met onze buren 'verbroederen' en precies daarom vind ik het echt absurd dat men nu de grens afsluit voor tenslotte maar een 'matchke voetbal", maakt Pol Breine de bedenking. Direct na het laatste fluitsignaal ging er veel volk meteen naar huis.





