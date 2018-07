"Graf van dochtertje bestolen: zó laag" ALWEER DIEFSTAL OP KERKHOF KLEIN KRUISEKE ERIK DE BLOCK

25 juli 2018

02u44 0 Wervik De diefstallenplaag op de begraafplaats in het kleine Kruiseke houdt aan. Ook Jean Baptiste Samyn en zijn echtgenote Sylvie Decock werden het slachtoffer. Op het graf van hun dochter Julie zijn twee engelen verdwenen. "Lager kan niet", zucht Sylvie, die de feiten op Facebook postte.

'Aan hij/zij die de twee engelen op de grafzerk van onze Julie op het kerkhof van Kruiseke heeft meegenomen: gelieve deze spoedig terug te plaatsen. Dit is werkelijk het laagste van het laagste.' Deze woorden plaatste Sylvie Decock op Facebook nadat ze de diefstal ontdekte. "Ik hoop dat de dader spijt krijgt", zegt ze. Haar dochtertje Julie Samyn overleed amper elf dagen na de geboorte in juli 2001. Voor de ouders een bijzonder zware klap. Het graf van Julie bevindt zich op de begraafplaats in Kruiseke, vlak achter de Heilig Hartkerk.





"Vrijdag was het Julies verjaardag", vertelt mama Sylvie. "We kwamen terug uit vakantie en gingen zaterdag op het graf van onze engel bloemen leggen. Toen stelden we vast dat de twee engelen die op de zijkant van de grafzerk zaten, waren verdwenen." Het bericht van Sylvie Decock wordt ondertussen massaal gedeeld. "Eerlijk gezegd, ik denk niet dat we die twee gestolen engelen nog terug gaan zien", zegt Sylvie. "Ik vind de feiten zeer triest, maar ik stel me ook vragen. Gaat het om vandalisme of puur diefstal? Zijn de daders jonge gasten? Ik weet het niet. Maar stelen van een graf is werkelijk het laagste van het laagste."





Bloemen

Velen zijn het met haar eens, zo blijkt uit de steunbetuigingen op sociale media. Sommige families werden blijkbaar al een paar keer bestolen. Christiane Lesaffre tot driemaal toe. "Twee keer aan het graf van mijn schoonouders en één keer aan dat van mijn ouders en mijn broer zijn bloemen verdwenen", vertelt Christiane.





"De eerste maal was een paar maanden geleden. Ik stond toen aan de grond genageld en deed aangifte bij de politie. Wie doet dit nu? Het getuigt alvast van een gebrek aan respect."





Schepen Geert Bossuyt (sp.a) woont middenin de dorpskom van Kruiseke. "Er werden eerder ook al bloempotten gestolen bij woningen", zegt de schepen. "De feiten gaan dus verder dan de begraafplaats. Op een bepaalde nacht werd op de parking van de gewezen supermarkt Noma zelfs een autospiegel gestolen. Het is een plaag. We vragen de bevolking alert te zijn en ieder verdacht gedrag te melden."





De politie is op de hoogte en rekent op de burgerzin van de bevolking om elke diefstal op de begraafplaats in Kruiseke te willen melden op 056/23.46.20 of wijkinspecteur Christophe Spinnewyn aanspreken. De politie houdt regelmatig toezicht.