"Geen kwantiteit en ook geen kwaliteit" AANHOUDENDE DROOGTE OOK RAMP VOOR TABAKSBOEREN ERIK DE BLOCK

04 augustus 2018

02u27 0 Wervik De aanhoudende droogte speelt ook de nog weinige tabaksboeren parten. "Tabak is een tropische plant, maar heeft af en toe regen nodig", weet Antoon Deneut. "Deze droogte is dan ook een ramp, vooral omdat het einde nog niet in zicht is."

Op boerderij Ter Daperinghe van Antoon Deneut en gewezen Tabaksfee Dorine Breyne staat iets meer dan een hectare tabak. "Begin mei begon ik te planten, anders is dat eind mei", vertelt Antoon. "Het voorjaar was schitterend. Ondertussen is het wachten op regen die niet komt. Normaal halen we de tabaksoogst binnen in september. Nu zal het nog augustus zijn. We moeten nog het topblad plukken. Het topblad was te vroeg rijp en groeit niet meer."





Grillen

Twee jaar geleden had de tabaksboer het ook al moeilijk, maar toen omdat er uitzonderlijk veel regen viel. Een droog jaar is voor tabakstelers altijd beter dan een nat, maar te droog is ook niet goed. "De tabaksplanten zijn niet goed uitgegroeid en zien er door de droge oogst niet mooi uit. Er is geen kwaliteit en ook geen kwantiteit. Zelfs moest het nu nog een tijdje beginnen regenen, is het al te laat. Door die 'kokende' grond valt alles dood. De natuur heeft trouwens wel meer rare grillen, want ook de bladeren en kastanjes vallen nu al van de bomen, terwijl het nog lang geen herfst is."





In de gloriejaren waren in ons land vierhonderd tabakstelers aan de slag, waarvan de meeste in onze regio. Nu zijn er tussen Poperinge-Vleteren en Lendelede-Moorslede nog amper veertig tabakstelers. Er wordt ook nog wat tabak geteeld in Appelterre (Geraardsbergen) en de Semois. "Maar we zijn niet met veel meer", mijmert Antoon. "De boerenstiel is gedaan. Alleen de industriële landbouwbedrijven overleven."





De aanhoudende droogte heeft ondanks alles toch ook één voordeel. "Nog zo'n droog jaar en dan kunnen we leren uit onze fouten", besluit Deneut. "Maar we kunnen de natuur niks kwalijk nemen. Nog een geluk dat ik water uit de grond kan halen, in een boorput twintig meter diep. Net voldoende om de tabaksplanten water te geven. Ik kocht dit jaar zelfs een nieuwe pomp."





Waarde

Bij Antoon groeit Burley, de meest gebruikte handelstabak voor sigaretten. Met een rijk en zacht aroma en sterke, grote planten. Iedere variëteit heeft zijn eigen smaak. De tabaksbladeren hangen nu te drogen in de serres. Later volgt nog de keuring van de tabak. Op basis van het aroma, de uniformiteit van de kleur, de elasticiteit van het blad en de brandbaarheid. De tabaksboeren weten dan pas wat hun oogst waard is.