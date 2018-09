"Geen heksenjacht na invoering zone 30 in centrum" 06 september 2018

02u32 0 Wervik Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond uitte oppositiepartij CD&V kritiek op de timing voor het invoeren van zone 30 in het stadscentrum. "Pas enkele dagen voor het invoeren van de maatregel werd het bekendgemaakt", aldus fractieleider Bercy Slegers.

Zone 30 was er al in de schoolomgevingen en sommige wijken. Sinds zaterdag geldt het als proefproject overal in het stadscentrum tussen de Barrierestraat en aan de andere kant van de stad de Prinsenstraat.





"Ik betreur de manier van werken en de manier waarop deze beslissing door het schepencollege is genomen", zegt Bercy Slegers. "Het komt maandagavond op het schepencollege en de maatregel wordt enkele dagen later op zaterdag ingevoerd. De inwoners waren totaal niet voorbereid. Het stond bijvoorbeeld niet in de stedelijke infokrant Waarheen. Inwoners vroegen me of ze daarover een brief gaan krijgen. En hoe gaan we het respecteren van de zone 30 controleren ?"





"Er komt een sensibiliseringscampagne en is met de politie afgesproken geen heksenjacht te organiseren", reageert schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA).





"Na zes maanden gaan we evalueren. Het invoeren van zone 30 kwam de eerste keer ter sprake op de mobiliteitscommissie in oktober. De experten gaven het advies om het in te voeren in alle centrumstraten." (DBEW)