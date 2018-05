'Frigovestiaire' houdt streekproducten koel op stadsfestival Wervik 2050 15 mei 2018

03u15 0 Wervik Het stadsfestival 'Wervik-2050-Wervicq Sud' halfweg juli krijgt steeds meer vorm. De organisatoren willen aan weerszijden van de Leie minimum tienduizend bezoekers lokken. De beide buurgemeenten vieren dan hun 2050-jarig bestaan.

Het programma van het stadsfestival werd aan het publiek voorgesteld. Op zondag 15 juli is er onder meer een streekproductenmarkt. Momenteel zijn hiervoor een veertigtal inschrijvingen en de organisatoren willen er nog weer.





"We zouden vooral meer deelnemers uit Wervik en Geluwe willen hebben", aldus cultuurbeleidscoördinator Steven Masil.





Vijf jaar geleden was er met 'Wervik is Reuze' een eenmalig evenement in het kader van '300 jaar grens'. Ook toen was er een streekproductenmarkt en het was heel warm weer die dag. Precies dat warme weer was een probleem voor wie bijvoorbeeld wat kocht en daarmee dan nog urenlang moest rondlopen vooraleer het thuis in de koelcel of kelder belandde.





"We hebben hiervoor nu een oplossing", aldus Steven Masil. "We huren een frigovestiaire. De mensen gaan daar alles van de streekproductenmarkt kunnen afgeven om het koel te zetten en zullen een nummer krijgen, wat het gemakkelijk maakt om alles af te halen. Perfect vergelijkbaar met een vestiaire op bijvoorbeeld een feest." (DBEW)