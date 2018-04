'Emotionele' schepen haalt zwaar uit naar Bercy Slegers 19 april 2018

02u36 0 Wervik Op de gemeenteraad dinsdagavond haalde schepen Geert Bossuyt (sp.a) tijdens een bij momenten emotioneel betoog bijzonder zwaar uit naar fractieleider Bercy Slegers (CD&V).

De gemeenteraad was toen al drie uur bezig. Boos stapte de oppositiepartij CD&V op. Vier door hen ingediende mondelinge vragen werden daarom niet meer behandeld. "Bercy Slegers bazuint mijn gebreken rond, vertelt hoe dom ik ben en vraagt zich daarom af hoe ik schepen ben geworden", aldus schepen van Sport, Personeel en Onderwijs Geert Bossuyt (45) uit Kruiseke. Hij overliep zijn levensloop en het was muisstil. "Ik ben de oudste uit een gezin van vijf kinderen, mijn ouders waren gescheiden en ik kreeg de kans niet om te studeren", aldus de schepen. "Ik ben beginnen werken als arbeider (hij werkt bij De Watergroep, red). Ik trouwde en we hadden niks. Ondertussen heb ik een gezin met vijf kinderen (de oudste zoon is afgestudeerd als kinesist, red) en ik ben er fier op."





CD&V reageerde fel. "Dat is de oppositie door het slijk halen, laag bij de grond en totaal niet waardig om aan te halen op een gemeenteraad", aldus Bercy Slegers. Na de gemeenteraad vroegen we de schepen nog om meer uitleg. "Wat Bercy Slegers zondag over mij heeft gezegd, heb ik uit een heel betrouwbare bron vernomen", zegt Geert Bossuyt. "Het mag eens gedaan zijn. Men mag politiek voeren maar geen mensen neerhalen. Ik hoop dat ze de boodschap goed heeft begrepen."





Partijvoorzitter en raadslid Yves Obin (CD&V) reageerde gisteren nog. "De reactie van schepen Bossuyt vinden we erg", aldus Yves. "Het was van het allerlaagste niveau. We zijn verontwaardigd en stapten vol ongeloof en frustraties op. Gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote liet de schepen maar begaan. Niemand van het schepencollege maakte enige aanstalten om de blijkbaar gefrustreerde schepen enigszins in te tomen. In de plaats van hem het zwijgen op te leggen. Het was aanvankelijk nochtans een positieve gemeenteraad. We deden interpellaties en voorstellen." (DBEW)