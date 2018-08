"Dit is toch geen oorlogsgebied?" KRITIEK OP CONTAINER DIE BRUG AFSLUIT TIJDENS ZOMERKERMIS ERIK DE BLOCK

18 augustus 2018

02u47 0 Wervik Vanwege de zomerkermis en de werken aan de Sint-Medardusstraat is de Leiebrug nog afgesloten tot en met dinsdag. Een container verspert mensen uit Wervicq-Sud de weg. "Een brug te ver", oordeelt Bercy Slegers (CD&V). "Precies of we een stad in oorlog zijn."

De Leiebrug is sinds gisteren om 8 uur afgesloten met een container. Nog tot dinsdagnamiddag om 16 uur blijft de brug ontoegankelijk. Dat heeft een reden: als je vanuit Wervicq-Sud de brug zou overrijden, zou je geen kant meer op kunnen. De wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat zijn immers nog volop aan de gang na enkele vertragingen en de vijfdaagse zomerkermis verspert bestuurders overal de weg. De brug afsluiten lijkt een drastische maatregel, maar het stadsbestuur zag geen andere optie. De beslissing werd genomen in samenspraak met het stadsbestuur van Wervicq-Sud. Bercy Slegers (CD&V) denkt er niettemin anders over. "Een container doet vooral denken aan maatregelen tegen terrorisme", geeft ze aan. "En van terrorisme is hier toch geen sprake? Dus kunnen we toch op een vredelievende en creatieve manier samenwerken met de Fransen, niet? Er zijn andere mogelijkheden om de brug af te sluiten. Zoals gewone dranghekken en signalisatie aan beide kanten van de grens." Burgemeester Youro Casier (sp.a) verdedigt de keuze voor een container. "Toegegeven, mooi is het zeker niet, maar wel dodelijk efficiënt", reageert hij. "Het gaat om keuzes maken. Dranghekken plaatsen was geen optie omdat er steeds mensen zijn die ze toch verplaatsen." De afgelopen jaren stond er op de Leiebrug ook altijd een container tijdens de braderie op Zotte Maandag. Nu dus vijf dagen lang. Het verkeer vanuit Wervicq-Sud wordt omgeleid via Komen.





10.000 man op komst

De Wervikse Oldtimer Liefhebbers organiseren morgen de achttiende editie van de oldtimermeeting in en rond stadsdomein Oosthove. Bij mooi weer zijn er maar liefst 10.000 bezoekers. De organisatoren verwachten 1.000 auto's. Maar over de Leiebrug kunnen die dus niet. "Voor de bezoekers vanuit Frankrijk zal het afsluiten van de grensbrug ambetant zijn", zegt Nicolas Galle namens de organisatoren. "Maar de deelnemers uit Frankrijk komen vooral via de autostrade en nemen de afrit Roncq om via Menen en de N58 naar hier te rijden. Voor hen is het afsluiten van de brug niet echt een probleem. Ondertussen hebben we ook iedereen op de hoogte gebracht via een ludiek filmpje op Facebook. Het wordt veel gedeeld."





De wegenwerken in de Sint-Medardusstraat kennen een aanzienlijke vertraging. Bedoeling was dat de straat zou zijn afgewerkt tegen het bouwverlof. Nu zal dat pas halfweg september zijn.