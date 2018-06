"Dit gaat om méér dan een kleedje aantrekken" PRINCESS MILEY STER VAN UITVERKOCHTE TRAVESTIESHOW IN 'T KAPITTEL ERIK DE BLOCK

06 juni 2018

02u37 0 Wervik Lennaert 'Lenny' Lannoote (26) heeft een wel heel bijzondere hobby: overdag is de jongeman werknemer bij Kruidvat, maar 's avonds staat Lenny vaak als travestiet op het podium onder zijn alter ego 'Princess Miley'. Zaterdag treedt hare koninklijke hoogheid op in een uitverkocht 't Kapittel.

"Ja, het is zover", steekt Lenny Lannoote uit Wervik van wal. "Nadat ik al acht jaar bijna ieder weekend in de huid van Princess Miley kruip, heb ik eindelijk mijn eigen showproductie in 't Kapittel beet." Een thuismatch voor Lenny dus, waarvoor ook zijn vrienden dankbaar zijn. "Wanneer vrienden of kennissen me aan het werk wilden zien, moesten ze daarvoor altijd naar Gent of De Panne rijden: een hele afstand om te overbruggen."





Lenny heeft er op jonge leeftijd al een hele evolutie als drag queen opzitten: "In mijn beginjaren was ik zeker niet slecht, al konden mijn make-up en outfit wel nog dat stapje hoger worden getild", lacht hij. "Nu treed ik op met betere kostuums en heb ik het schminken helemaal onder de knie. De kleren die ik draag op mijn optredens maak ik trouwens allemaal zelf." En dat harde werk loont de moeite: in 2015 werd Lenny verkozen tot Miss Goddess in Kruishoutem en vorig jaar won hij nog de Drag Queen-wedstrijd in De Panne.





Steun van collega's

Overdag houdt Lenny het iets rustiger als werknemer van Kruidvat, al krijgt hij wel veel steun van zijn collega's. "Die komen allemaal kijken naar mijn show zaterdag!" Tijdens haar show krijgt Princess Miley versterking van vier ervaren showqueens: Miss Djanet, Miss Kayleigh More en de twee Fancy Sisters. "Het grootste deel van de show treed ik echter alleen op." Lenny hoopt zijn publiek zaterdag omver te blazen in de beste betekenis van het woord: "Mijn bedoeling? Iets neer te zetten dat 'af' is. En daarbij leg ik de lat voor mezelf enorm hoog. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk misverstanden de wereld uit helpen. Nog steeds kijken mensen neer op travestieshows, al wil ik niet gezegd hebben dat er nog een taboesfeer rond hangt. Ik wil bewijzen dat ik dit kan. Mijn doel is zo vrouwelijk mogelijk voor de dag te komen en te tonen dat er méér achter zit dan een kleedje aantrekken en een pruik opzetten."





Het optreden van de prinses zal zo'n drie uur duren, pauze inbegrepen. "Nu maar hopen dat we niet afgaan", lacht Lenny. Spijt dat je Princess Miley niet live aan het werk zal kunnen zien? Geen nood, hare hoogheid is ook nog te boeken voor verjaardagen, vrijgezellefeestjes, huwelijksjubileums, enz...