"Alle pronostieken fout, maar wat een match" VOLKSFEEST IN OUDE BESELARESTRAAT NA BELGIË- TUNESIË ERIK DE BLOCK

25 juni 2018

02u39 0 Wervik Het straatfeest in de Oude Beselarestraat voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië was een voltreffer. Er kwamen zo'n 110 supporters de match bekijken op een groot scherm bij bakker Youri De Becker. Alleen de pronostieken waren geen succes, want niemand kon de uitslag correct voorspellen. "5-2? Dat had ik absoluut niet verwacht", lacht de bakker.

In het eerste deel van de Oude Beselarestraat geldt eenrichtingsverkeer. De drukke straat baadt al enkele dagen in de sfeer van het WK voetbal in Rusland. Net zoals tijdens het EK twee jaar geleden, bracht het WK opnieuw de mensen uit de buurt samen. Zo'n 110 eters tekenden present op de barbecue. Culinaire blikvanger was alvast de reuzenbrochette.





"We noemen dat 'het elftal op een stokje'", zegt Yves Vanderbruggen aan de barbecue. De WK-brochette is te koop bij slager Xavier Brillant. De avond werd een succes, hoewel er even technische problemen waren. "Tot twee uur voor de aftrap lukte het niet om de beamer aan te sluiten op Telenet", zegt initiatiefnemer Frank Vandekerckhove. "Uiteindelijk lukte het dan toch via de firma WD Diffusion. We hadden de zaakvoerder aan de lijn. Hij verbleef in het buitenland. Bij Wamco in de Vlamingenstraat hebben we inderhaast een kabel van honderd meter besteld. Twee jaar geleden tijdens het EK lukte het zonder problemen. Vreemd."





Ann Bille was van de partij met haar man, kinderen en ouders. Voor de gelegenheid had de familie zich uitgedost in de kleuren van onze nationale ploeg. "Ik vind dat een superinitiatief", klinkt het bij Ann enthousiast. "We wonen in de Hansbekestraat. Mijn dochter Hanne woont hier in de straat. Dus is het logisch dat we hier afspreken. De Rode Duivels moeten toch zeker de halve finale bereiken."





Net als de vorige keer kon iedereen een pronostiek laten optekenen. De inzet was één euro. Naast de juiste uitslag moesten de deelnemers ook de minuut van het eerste doelpunt raden. De vorige keer won Didier Hoornaert. Nu zat zijn echtgenote Nancy Gobert er dichtbij. Ze vulde 4-1 in. Helaas voor haar viel er in de slotminuten aan weerszijden nog een goal. Niemand had de pronostiek juist. "Ik ben fan van Dries Mertens", vertelt Nancy. "De Rode Duivels speelden goed. Ik hoop dat ze de finale halen en we donderdagavond tegen Engeland weer winnen, want dat is altijd beter voor de sfeer."





Emoties

Bakker Youri De Becker was uitermate tevreden. "Voetbal weekt emoties los, zoveel is duidelijk", zegt hij. "Zo'n score had ik absoluut niet verwacht. Mijn pronostiek was 1-0. We moeten toch minimum de kwartfinales halen en dan gaan we zien om de Rode Duivels 'wereldkampioenwaardig' zijn."