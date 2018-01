"58 jaar, maar moet toch op zoek naar nieuwe job" PATRICK SLUIT NOODGEDWONGEN DEUREN VAN 'T BERKENHOF ERIK DE BLOCK

02u35 0 Foto Luc Vanthuyne Patrick Gryson bij de feestzaal, die binnenkort verkocht wordt. Wervik Het doek is gevallen over café en feestzaal 't Berkenhof in de Kloosterstraat. Patrick Gryson was er vijftien jaar uitbater. Hij moet stoppen omdat de eigenaar vzw Dekenij Menen het handelspand gaat verkopen. Er zijn te veel kosten. Jammer voor Patrick (58), want hij kan nog niet met brugpensioen en wordt dus werkzoekende.

"De sluiting komt onverwacht", vertelt Patrick tijdens de opkuis. "Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove huurde het pand van de vzw Dekenij Menen. De eigenaar zegde het huurcontract op. Eerst vroegen ze of ik als uitbater nog wilde blijven. Uiteraard, dacht ik. Tot ik in november een brief kreeg dat het definitief stopte. In de zaal zijn nieuwe ramen nodig, de elektriciteit is aan vernieuwing toe en het plat dak boven de keuken moet hersteld worden. De eigenaar zag al die verbeteringswerken niet meer zitten."





"We zaten met alle betrokken partijen aan tafel. Ik maakte me boos. De eigenaar wil het hier blijkbaar verkopen. Dan vind ik het raar dat er nog geen bord 'te koop' hangt. Hoe dan ook was het een heel mooie tijd. Ik ben de klanten en verenigingen dankbaar."





"De grootste gebruiker van de zaal was Okra Trefpunt Geluwe. Okra kwam hier maandelijks voor wel een tiental activiteiten. Nu verhuizen ze naar het GC De Gaper."





Memorabele momenten

"De grote zaal werd ook gebruikt door TuinHier en De Verenigde Rokers, de pijprokersclub waarvan ik ook lid ben. Er waren al boekingen voor communiefeesten. Dat heb ik nu allemaal moeten afzeggen. Memorabele momenten hebben we hier beleefd. Zoals het optreden van Jan Van de Ven. Voor het WK voetbal hadden we met een zeil zelf een doek gemaakt."





Chiro mag blijven

Patrick Gryson is gehuwd met Marleen Dedeygere, begeleidster bij de vzw 02 in Wervik. Ze wonen in de Wervikstraat. Er zijn drie kinderen Berten, Elien en Robbert. Berten is volwassenbegeleider bij Chiro Speratoker. Hun lokalen bevinden zich aan 't Berkenhof. "De Chiro mag voorlopig hier blijven", zegt Patrick.





Slecht eindejaar

"Met de opkuis zal ik wellicht nog bezig zijn tot het einde van de week. Er is al zeer veel weg. Het jaar is voor mij alvast niet goed geëindigd. Ik zal een andere job moeten zoeken. De vraag is wat en bovendien; op mijn leeftijd wordt dat niet gemakkelijk. Het moeilijkste moment komt nog, wanneer ik effectief de sleutel moet afgeven."