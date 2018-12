Werf aan Bredabaan blijft zone 30 Gemeenten willen ondanks protest toegelaten snelheid niet verhogen Toon Verheijen

12 december 2018

13u58 0 De gemeentebesturen van Wuustwezel en Brasschaat gaan géén snelheidsverhoging doorvoeren op het traject van de werf voor de aanleg van het fietspad tussen Gooreind en Maria-ter-Heide. Daar was nochtans heel wat vraag naar. “De signalisatie elke dag wijzigen zou ons in totaal 30.000 euro kosten.” Tijdens de kerstvakantie komt er wel een tijdelijke verhoging naar 50 kilometer per uur.

Een aannemer startte in mei van dit jaar met de werken voor het fietspad langs de Bredabaan tussen Maria-ter-Heide en Gooreind. Het verkeer kan er nu passeren over versmalde rijstroken en daarom bracht de gemeente – onder meer uit veiligheid voor de arbeiders – de snelheid terug naar 30 kilometer per uur. De voorbije weken kwamen er nogal wat vragen om die snelheid op te trekken, maar beide gemeentebesturen hebben besloten om dat niet te doen. “Uit veiligheid voor de arbeiders? Als je geluk hebt, kan je er éne zien”, klinkt het enigszins sarcastisch in heel wat commentaren.

Telkens je het snelheidsregime aanpast, moet je ook de signalisatie aanpassen. Dat gebeurt niet door de aannemer, maar door een externe firma. Dat zou ons als gemeente niet minder dan 550 euro per keer kosten of 30.000 euro voor heel de periode van de werken Schepen Kris Van Looveren

Keuze

Schepen van openbare werken Kris Van Looveren (CD&V) in Wuustwezel reageert: “We hebben samengezeten met de mobiliteitsdiensten van de twee gemeenten en met de politie”, zegt Van Looveren. “Het is een bewuste keuze om de snelheid ’s avonds en in het weekend niet te wijzigen van 30 naar 50 kilometer per uur. Enerzijds omdat mensen na een tijdje iets gewoon zijn en borden niet meer lezen. En anderzijds: nu lijken de rijstroken wel breed genoeg, maar na de vakantie worden ze weer een stuk smaller. En nog een argument is de kostprijs. Telkens je het snelheidsregime aanpast, moet je ook de signalisatie aanpassen. Dat gebeurt niet door de aannemer, maar door een externe firma. Dat zou ons als gemeente niet minder dan 550 euro per keer kosten of 30.000 euro voor heel de periode van de werken. Bovendien zou het optrekken van de snelheid maar een tijdswinst opleveren van twee minuten. Dat is het ook niet waard.” Tijdens de kerstvakantie komt er wel een tijdelijke verhoging van 30 naar 50 kilometer per uur.

Weinig gewerkt

Heel wat kritiek komt er van buurtbewoners en passanten dat er ook nauwelijks of niet gewerkt wordt en dat het aanleggen van een fietspad onmogelijk zo lang kan duren. “We zijn de eerste om toe te geven dat er inderdaad de perceptie was dat er nauwelijks of niet gewerkt wordt, maar dat komt omdat er nu vooral gewerkt wordt door de nutsmaatschappijen. Dat gebeurt niet met grote bulldozers en dergelijke. Dikwijls is dat maar een of twee bestelwagens. We hebben ook gevraagd om die termijn van negentig dagen die ze krijgen wat korter te maken, maar dat wil bijvoorbeeld Pidpa niet omdat die altijd een marge inbouwen voor als bijvoorbeeld de waterstaalnames niet in orde zouden zijn. Maar uiteindelijk staan we nu zelfs een beetje voor op schema. We mikken er nog altijd op om eind 2019 of begin 2020 klaar te zijn met de werken. Het is ook meer dan de aanleg van een fietspad links en rechts. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe kopmuren, de grachten worden verlegd.”