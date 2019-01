Woning van 86-jarige vrouw brandt volledig uit Jasmijn Van Raemdonck

01 januari 2019

Wemmel Op nieuwjaar brandde in de Maalbeeklaan in Wemmel de woning van een bejaarde vrouw uit. De 86-jarige dame is ongedeerd.

Het nieuwe jaar ging voor de 86-jarige vrouw uit Wemmel slecht van start. In de ochtend ontstond een zware brand in haar huis. De vrouw bleef ongedeerd en kon bij haar kinderen terecht voor opvang. De woning werd onbewoonbaar verklaard. “De brandweer stelde vast dat de brand was ontstaan door een defect aan de gasboiler”, geeft de woordvoerder van de politie nog mee.