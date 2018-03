WK-matchen op groot scherm 21 maart 2018

Enkele handelaars en (jeugd)verenigingen bundelen de krachten om alle wedstrijden van de Rode Duivels deze zomer uit te zenden op groot scherm in Wemmel. Noteer dus 18, 23 en 28 juni in je agenda. Dan zijn respectievelijk Panama (17u), Tunesië (14u) en Engeland (20u) de tegenstanders. 'Place to be' wordt dan de Dokter H. Folletlaan in Wemmel. (DBS)