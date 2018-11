Winterkleding voor kinderen gezocht DBS

28 november 2018

18u21 0 Wemmel De winter komt er weer aan en daarom is de ‘Geefwinkel’ op zoek naar winterkleding voor kinderen tussen 0 en 10 jaar.

De Geefwinkel is een initiatief van het OCMW waar mensen die via de sociale dienst of Kind en Gezin terecht kunnen voor hulp. De Geefwinkel werkt dus enkel op doorverwijzing. Je kan de kleding afgeven in de bibliotheek tijdens openingsuren.