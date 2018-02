Wemmel stemt digitaal (als computers op tijd arriveren) 06 februari 2018

02u47 0 Wemmel Als alles goed gaat, zullen de Wemmelaars in oktober niet langer met potlood en papier moeten stemmen. De gemeente heeft een budget van 180.000 euro voorzien om stemcomputers aan te kopen. Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-Bos vinden de computers te duur. De inwoners daar brengen hun stem dus wél nog op papier uit.

De Wemmelaars zullen zich in oktober niet meer in zeven bochten moeten wringen in het smalle stemhokje met een al te ruim bemeten kiesbiljet. Door het statuut van faciliteitengemeente komt er nog extra info op de stembrieven te staan, waardoor die echt wel heel groot en onhandig waren. "We hebben de eenmalige investering van 180.000 euro voorzien in de begroting", legt burgemeester Walter Vansteenkiste (Wemmel) uit. "Normaal moet het in orde komen voor oktober, maar de levertermijn van de eerste demotoestellen wordt wel allesbepalend. We moeten de kans geven aan de bevolking om vertrouwd te raken met het systeem. Dan denk ik aan infonamiddagen en initiatieven via verenigingen zoals OKRA. Als de levering, installatie en oefensessies tijdig in orde geraken, wordt er in Wemmel digitaal gestemd. De firma verzekerde ons dat dit mogelijk is."





In Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-Bos zal wel nog met potlood en papier worden gestemd. "Ik heb de kostprijs voor onze gemeente laten becijferen en 200.000 euro is gewoon te veel", zegt de Londerzeelse burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "Dat kunnen we ons op dit moment niet permitteren. We hebben nu andere prioriteiten. Onze inwoners vinden dat ook niet erg. Voor hen is het een soort van traditie geworden dat ze op zo'n stembuszondag het potlood ter hand nemen." Ook Meise past om dezelfde budgettaire redenen. (DBS)