Wemmel huurt firma in voor rattenprobleem 06 augustus 2018

02u29 0

De gemeente Wemmel heeft een speciale firma onder de arm genomen om ratten te bestrijden. Door de aanhoudende droogte lopen de riolen leeg en gaan de beestjes noodgedwongen bovengronds op zoek naar water en voedsel.





Het probleem concentreert zich voornamelijk in de omgeving van een deel van de Limburg Stirumlaan, de Ridderlaan, Residentie en Diepestraat.





Wemmel hééft eigenlijk al een rattenbestrijdingsplan. Drie keer per jaar gaan ze het rattenprobleem te lijf via een intercommunale. Maar de hoge temperaturen lokken de beesten sneller uit hun hol, dus moest de gemeente maatregelen treffen. Volgens burgemeester Walter Vansteenkiste kampt de gemeente door de hittemaatregelen ook met een overbevraging van de diensten. Zo moeten de vuilniszakken bijvoorbeeld een uur vroeger opgehaald worden, wanneer de zon minder schijnt. Met als gevolg dat ze met minder mankrachten werken. Dus besloot de gemeente hulp van buitenaf te vragen en huurde ze een firma in. De kostprijs is zo'n 1000 euro. (DCFS)