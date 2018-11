Vormingsavond ‘sluikstorters aanspreken’ DBS

10 november 2018

18u54 0 Wemmel De milieudienst organiseert op woensdag 5 december samen met intercommunale Intradura een niet-alledaagse vormingsavond voor al wie zwerfvuil en sluikstorten in de gemeente wil helpen tegengaan.

Zwerfvuil opruimen is van groot belang, want zwerfvuil trekt nog meer zwerfvuil aan. Maar zolang er geen gedragswijziging is bij diegenen die hun afval zomaar op straat dumpen, is het dweilen met de kraan open. Daarom biedt de milieudienst aan alle geïnteresseerden een infosessie aan waarin je tips krijgt en methoden aanleert om in interactie te gaan met mensen die hun afval op straat gooien of sluikstorten. Wat kan je doen als je fout gedrag ziet gebeuren? Hoe spreek je iemand aan op een veilige manier?

De vorming vindt plaats in Villa Beverbos (Haagdoornlaan 15) van 18.30 tot 21.30 uur. Inschrijven doe je via afvalpreventie@intradura.be.