Voordracht van Vansteenkiste als burgemeester ondertekend DBS

30 januari 2019

08u50 0 Wemmel Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft dinsdag de voordracht ondertekend van Walter Vansteenkiste (Lijst Van Burgemeester) als burgemeester van Wemmel. Hij is daarmee de eerste van de zes faciliteitengemeenten.

Ter herinnering: Vansteenkiste sloot in Wemmel met het tweetalige Wemmel Plus! van ex-burgemeester Chris Andries.

Wat de voorgedragen burgemeesters in de andere faciliteitengemeenten betreft is er nog geen beslissing. “De procedure voor de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten is anders dan in de andere gemeenten, waardoor dat iets meer tijd vergt”, aldus Toon De Bock, woordvoerder van Homans.

In Wezembeek-Oppem werd opnieuw Frederic Petit (LB-Union) voorgedragen en Bertrand Waucquez (Kraainem Unie) is een nieuwkomer in Kraainem. De gemeenteraden bevestigden reeds de voordracht waardoor ze al “aangewezen burgemeester” zijn. Vanaf het ogenblik dat Homans hen benoemt kan er in deze gemeenten een extra schepen aangesteld worden.

Vraag is hoe zwaar Vlaams minister Liesbeth Homans tilt aan het incident tijdens de gemeenteraadsverkiezingen bij het versturen van de oproepingsbrieven. Nadat gouverneur De Witte in opdracht van de minister in de plaats van de gemeentebesturen een kiesbrief in het Nederlands verstuurde, verzonden vijf van zes faciliteitengemeenten (met uitzondering van Wemmel) een eigen kiesbrief in het Frans aan de inwoners die zich hadden laten registreren om documenten in hun taal te ontvangen. De besturen volgden hierbij de visie van de Raad van State dat dit slechts één keer om de vier jaar hoeft in plaats van telkens opnieuw zoals decretaal bepaald.