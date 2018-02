Vliegwet of hoge dwangsommen: 11 gemeenten naar rechter OOK PROVINCIE EIST EERLIJKE SPREIDING VAN LAWAAIHINDER ROND LUCHTHAVEN ROBBY DIERICKX

14 februari 2018

02u28 2 Wemmel "Als de federale politici het niet kunnen, dan moet een rechter hen maar verplichten." Elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie willen de regering via een rechter verplichten om eindelijk een vliegwet te creëren. De ontwerptekst is zo goed als klaar en wordt wellicht vandaag ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. "Brussel moet ook de lasten dragen", klinkt het.

Steenokkerzeel, Zaventem, Grimbergen, Wemmel, Kortenberg, Herent, Tervuren, Dilbeek, Kampenhout, Halle en Landen: dat zijn de elf gemeenten die - samen met de provincie Vlaams-Brabant - een ontwerptekst hebben opgesteld die normaal vandaag zal ingediend worden bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Met die zogenaamde aansprakelijkheidsvordering willen de gemeenten en de provincie de federale regering via de rechter verplichten om een vliegwet te creëren. Het is de eerste keer dat gemeenten op die manier druk willen uitoefenen op het ingewikkelde luchthavendossier. "De huidige regering is ondertussen al de derde die beloofd heeft om eindelijk een vliegwet te creëren, maar ook nu lijkt het weer bij loze beloftes te blijven", zegt Chris Taes (CD&V), burgemeester van Kortenberg en voorzitter van de provincieraad.

Ook lasten voor Brussel

"En dat terwijl de Brusselse regering er steeds via Brusselse rechters in slaagt om vliegroutes te schrappen, waardoor de inwoners van de Vlaamse Rand meer en meer vliegtuiglawaai moeten slikken. Vandaar deze stap naar de rechter. Via die weg eisen we een evenwichtige verdeling van de lasten."



"Het is hoog tijd dat de we als Vlaamse burgemeesters onze tanden laten zien", aldus Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) maakt van het luchthavendossier een lachertje. In het regeerakkoord staat dat er deze legislatuur een vliegwet komt, maar volgend jaar zijn het alweer federale verkiezingen en we staan nog geen stap verder. We stellen ons dan ook de vraag wat zo'n regeerakkoord nog waard is. Ondertussen ondernemen de piloten allerlei kunstjes om Brussel te ontwijken, waardoor de inwoners van de Vlaamse Rand meer en meer benadeeld worden."

Beter dan de rest?

Ook Zaventem zet zijn krabbel onder de aansprakelijkheidsvordering. "De beslissingen van de Brusselse rechters zijn nefast voor de leefbaarheid in onze Vlaamse gemeenten", laat burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) weten. "Het kan niet dat men zomaar beslist om Brussel te ontlasten omdat het daar druk bebouwd is. Ook wij kampen met die problemen. De Brusselaars zijn toch niet beter dan de inwoners van de Rand?"



"We hebben altijd gezegd dat de juridische procedure ons laatste redmiddel is en aangezien de politiek het luchthavendossier niet kan ontwarren, kunnen we nu niet anders dan naar de rechter te stappen", zegt Tervurens burgemeester Jan Spooren (N-VA). "Onze gemeente kreeg de laatste jaren een pak meer lawaaihinder te slikken door de uitspraken van de Brusselse rechters. Dat we nu met elf gemeenten en de provincie een doorbraak willen forceren toont aan dat het bijzonder hoog zit."



Als de rechter de gemeenten gelijk geeft, zal de federale regering dwangsommen moeten betalen als er geen vliegwet komt.