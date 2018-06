Vliegroutes wijzigen of dokken FEDERALE OVERHEID KIJKT AAN TEGEN 50.000 EURO PER INBREUK D.BERLANGER & R. DIERICKX

02 juni 2018

02u38 0 Wemmel Negentig weken: zoveel tijd krijgt de federale regering om de vliegroutes rond Zaventem aan te passen. Lukt dat niet, dan moet een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk en per gemeente betaald worden. Het arrest komt er nadat Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel naar de rechter trokken.

Nadat eerder al een Franstalige rechter het gebruik van twee vliegroutes boven de hoofdstad verboden had, is het nu de beurt aan een Nederlandstalige rechter in Brussel om de druk op federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op te voeren. Hij verplicht de minister namelijk om de vliegroutes rond Zaventem binnen negentig weken te wijzigen. Dat is een gevolg van de milieustakingsvordering die Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel en Meise twee jaar geleden indienden omdat de lokale besturen het beu waren dat ze sinds 2012 een pak meer vliegtuigen boven hun hoofd moesten dulden. De vijf kregen de steun van de Vlaamse regering en oostrandgemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem.





"Liefst 85 procent van de opstijgende vliegtuigen vliegt boven Diegem en de rest van de noordrand", zegt Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). "Door de geluidsboetes waar de Brusselse regering mee strooit, draaien die vliegtuigen ook nog eens vroeger af, waardoor we nog meer hinder te verwerken krijgen. Via de rechter hopen we dan ook op een eerlijke spreiding."





En die rechter volgt de vijf gemeenten. Concreet krijgt minister Bellot tot 17 september van dit jaar de tijd om een staten-generaal met daarin politieke en andere belanghebbenden samen te stellen. Die moet dan adviseren over de te gebruiken vliegroutes, wettelijke bepalingen en de toekomst van de luchthaven. Daarnaast moet de mobiliteitsminister de vliegroutes binnen de negentig weken wijzigen. Een korte termijn, gezien de complexiteit van het luchthavendossier. Slaagt Bellot er niet in om die deadline te halen, dan dreigt de federale regering een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk en per gemeente te moeten betalen.





Bom in luchthavendossier

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) spreekt van een bom in het luchthavendossier. "Alles wat de federale regering aan vliegroutes ingevoerd heeft, moet eigenlijk hertekend worden", zegt hij. "Het wordt ook hardgemaakt door de opgelegde dwangsommen: 50.000 euro per overtreding en per gemeente is niet min. Bovendien legt de rechter de federale regering ook een dwangsom van 50.000 euro per week op bij vertraging in de vorming van een staten-generaal. Ik ga er dan ook van uit dat de federale regering gevolg geeft aan dit vonnis en haar belofte van een evenwichtige vliegwet, die een eerlijke spreiding garandeert, waarmaakt."





Minister Bellot laat intussen weten dat een oplossing voor de geluidshinder niet via de rechtbank zal komen. "Maar wel via een globaal plan." Maar daarvoor moeten alle betrokkenen op eenzelfde lijn zitten, en dat is volgens de minister niet het geval. Hij roept dan ook op om samen aan een oplossing te werken.